  Рихтер и Окойе сред звездите на турнира в Дрезден

Рихтер и Окойе сред звездите на турнира в Дрезден

  • 1 май 2026 | 12:37
Рихтер и Окойе сред звездите на турнира в Дрезден

Четирима от петимата най-добри дискохвъргачи в Европа за годината ще премерят сили в Германия по време на Goldenes Oval – състезание от сребърното ниво на Световния атлетически континентален тур, което ще се проведе в Дрезден на 31 май.

Сред участниците са настоящият номер две в света Стивън Рихтер от Германия, финалистът от световно първенство Хенрик Янсен и медалистът от европейското първенство до 23 години Мариус Каргес.

Към тях, от върха на европейската ранглиста, се присъединява и британският рекордьор и бронзов медалист от европейското първенство през 2022 г. Лорънс Окойе.

Надпреварата ще бъде своеобразна генерална репетиция за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026, като единственият отсъстващ от топ 5 на европейската ранглиста ще бъде словенецът Кристиян Чех.

В стартовия списък е потвърден и друг германски талант Мика Сосна, сребърен медалист от Европейското първенство до 23 години през 2025 г. и от Световните университетски игри, въпреки че все още не е стартирал сезона си.

Европейската компания обаче ще бъде “развалена“ от световния лидер и втори във вечната ранглиста – австралиецът Матю Дени.

Рихтер беше изпреварен с малко от Дени в Рамона, когато австралиецът постигна 74.04 м срещу 74.00 м на германеца.

Янсен в момента заема пето място в европейската ранглиста за 2026 г. и е единственият атлет от топ 5, който не се е състезавал в Рамона тази година – локация, предпочитана от атлетите заради благоприятните ветрове.

Турнирът Goldenes Oval може да послужи и като индикатор за това как състезателите ще се представят един срещу друг в стадионна обстановка преди Бирмингам 2026.

За германските атлети, състезаващи се на родна земя, това ще бъде и ключова битка, за да покажат кой е най-добър сред сънародниците им, тъй като не всички ще могат да бъдат избрани за Бирмингам 2026.

Янсен е изправен пред заплахата да не бъде селектиран в националния отбор, въпреки че участва в последните две издания на европейските шампионати. Причината е триото от талантливи млади германски дискохвъргачи, които убедително окупираха подиума на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Bergen 2025.

