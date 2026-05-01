Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Бившата съпруга на Марадона в съда: Той е убиецът! Заради него почина бащата на детето ми

  • 1 май 2026 | 12:55
Бившата съпруга на Марадона в съда: Той е убиецът! Заради него почина бащата на детето ми

Процесът срещу седемте обвиняеми за непредумишлено убийство в случая със смъртта на Диего Армандо Марадона, който в момента се провежда в съда в Сан Исидро, Буенос Айрес, продължава на фона на силно напрежение и емоции. След показанията на дъщеря му Джанина миналата седмица сега дойде ред на бившата му съпруга Вероника Охеда.

“Той (б.р. – неврохирургът Леополдо Луке) е престъпник! Диего го обичаше и дори му подари мотоциклет. Не разбирам как е могъл да направи това. Той и психиатърката Агустина Косачов ни убедиха да заведем Диего у дома и да ни осигурят цялото необходимо оборудване. Опитвам се да бъда уважителна, но той уби бащата на сина ми!“, възмути се Охеда през сълзи.

В съответствие с показанията на Джанина бившата съпруга на легендата повтори обвинението, че „тази къща не е била подходяща за домашни грижи.

“Нямаше електроуреди, дори не можеше да се изкъпе! В стаята на Диего имаше само нощно гърне, беше изключително мръсно и те удряше отвратителна, непоносима миризма“, обясни тя.

След това Вероника Охеда представи пред съда пълен запис, над един час, от срещата между медицинския екип на Луке и семейството на Марадона, в която беше решено, че Диего няма да бъде хоспитализиран след сложна операция на главата за отстраняване на хематом и че ще бъде лекуван от неврохирург във вилата в град Есейса. Всъщност именно там световният шампион от 1986 г. почина на 25 ноември 2020 г., на 60-годишна възраст. Съдиите сега ще решат дали да включат новите доказателства в процеса.

В случай на осъдителна присъда обвиняемите рискуват до 25 години затвор, но всички отричат обвиненията. Съдиите Алберто Гайг, Алберто Ортолани и Пабло Ролон трябва да произнесат присъдата в началото на юни.

Новият процес по делото за смъртта на Марадона започна на 14 април. Предвидени са две заседания седмично, във вторник и четвъртък, и се очаква над сто свидетели да дадат показания, сред които членове на семейството, близки, медицински персонал и полицаи.

Батистута: Марадона умря сам като куче и чувствам вина, дано и с Меси не се случи същото
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Симеоне: Много е трудно да стигнем дотам, където е Атлетико този сезон

Виж всички

Водещи Новини

