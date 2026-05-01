Компани: Случилото се срещу ПСЖ беше очаквано и логично

Няколко дни след епичния сблъсък с Пари Сен Жермен наставникът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани приема за нормално станалото на “Парк де Пренс”. Тимът му загуби с 4:5 в първи мач от полуфиналите в Шампионската лига.

“Не гледам на нещата само като черно или бяло. За мен това, което се случи в Париж, е логично. Разбира се, бих искал да не допускаме гол — това винаги е нашата цел. В Леверкузен за купата го направихме блестящо”, коментира треньорът на Байерн.

“Ако анализираш логично какво се случи в двубоя срещу ПСЖ, това беше очаквано. В крайна сметка просто искаме да печелим и да използваме средствата, с които разполагаме. Това има смисъл. Единственото важно е да вярваш, че можеш да спечелиш по този начин. Не искаме да губим и точно това ни прави силни. ПСЖ също нямаше да промени стила, който им донесе Шампионската лига“, убеден е Компани.

Реаншът в Мюнхен е идната сряда, но преди това баварците имат двубой в Бундеслигата срещу последния в класирането Хайденхайм. “Червените” вече са шампиони, което прави мотивацията им още по-трудна.

“Определено не е лесно да убедиш всички, че първо трябва да изиграем на сто процента тази среща с Хайденхайм. Но това беше тема за разговор миналата година. В известен смисъл е хубаво, защото означава, че сме си свършили работата, но не искаме да подаряваме нищо на никого. Показахме го в последния двубой срещу Майнц (Байерн спечели с 4:3, след като губеше с 0:3 - бел.ред.). С манталитета си показахме, че правим всичко, за да сме готови. Срещата с ПСЖ беше очевидно много интензивна, а очакването за реванша е огромно в целия Мюнхен. Моята работа е да държа фокуса върху Хайденхайм и се опитвам да го правя всеки ден“, отбеляза Компани.

Наставникът коментира въпроса, че според някои клубът е е толкова популярен, колкото са други грандове в момента.

“Моето усещане е, че Байерн е изключително голям клуб в световен мащаб. Но нямам представа защо може да има разлика във възприятията. Винаги е имало велики играчи в Байерн. Ако има възможност да играеш за Байерн, бих направил всичко за това. Не мога да си представя нещо по-голямо. Много хора споделят това мнение, но не знам какво се говори във Франция или другаде по света”, каза белгиецът.

Компани говори и за състоянието на Алфонсо Дейвис, който в Париж беше заменен на почивката: “По принцип Фонзи трябва да поднови тренировки с нас още днес. Във вторник той усети нещо и затова решихме да го сменим на полувремето. Аз не бях там (на пейката), така че за мен беше малко трудно. Но решението беше правилно — да не се поемат рискове. Направени са изследвания и всичко е положително. Така че би трябвало да тренира днес, а след това ще видим.“