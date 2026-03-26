Батистута: Марадона умря сам като куче и чувствам вина, дано и с Меси не се случи същото

Легендарният аржентински нападател Габриел Батистута даде емоционално интервю пред бившия английски национал Рио Фърдинанд, в което говори с болка за смъртта на Диего Марадона и направи сравнение между него и Лионел Меси.

„Той беше велик човек, а умря сам“, сподели Батистута с открито сърце. В обширен разговор с бившия бранител, историческият голмайстор засегна няколко теми, но най-трогателният момент настъпи, когато заговори за смъртта на Диего Марадона – събитие, което му е донесло силно чувство за вина, че не е успял да му помогне.

„Никой не беше до него в момента на смъртта му. Умря като куче. Изпитвам вина, защото бях един от неговите фенове, а не направихме много, за да го защитим. И ако искаш да помогнеш на някого в нужда, трябва да го направиш, дори ако той не позволява да му се помогне“, изрази съжаление „Батигол“.

Батистута смята, че Марадона е стигнал до това положение, защото „идваше от бедно семейство и никой не му казваше „не“, когато беше млад. Казваха му, че всичко е наред, а това е огромна грешка“. Той изрази надежда, че „това няма да се случи на Меси“.

Именно тук Батистута посочи какви според него са разликите между двете аржентински футболни икони: „Те са различни. Меси вкарва 1000 гола, а Марадона – 100. Меси е спокойно момче, а Марадона не беше такъв. Марадона беше най-добрият, защото можеше да играе, да контролира съдията и съперника. Беше способен на невероятни неща, Меси също може да ги прави, но му липсва онази харизма, онзи чар“, коментира той.

Въпреки това „Батигол“ подчерта, че „Меси е на върха повече от 20 години. Това е просто невероятно. Дори в Интер Маями той продължава да иска да вкарва и да печели, продължава да бъде състезател. Сигурен съм, че ще се представи отлично на Световното първенство“. Нещо повече, той смята, че Меси „може отново да спечели Световната купа с Аржентина“.

Бившият култов нападател на Фиорентина и Рома говори и за днешните нападатели като си спомни и за великия Роналдо Феномена: "Най-добрата деветка днес? Мога да кажа Мбапе, мога да кажа Лаутаро Мартинес, Ерлинг Холанд. Те вкарват във всеки мач. Холанд ме изненада, защото винаги е на правилната позиция. Ако му дадеш три топки, ще вкара четири. Гледаш го - изглежда бавен, незаинтересован … и после БУМ!

Роналдо Феномена е най-добрият, виждан някога. Той бе различен, исках да съм като него, но ... (смее се). Той можеше да дриблира повече от мен и му харесваше. Аз никога не съм харесвал да дриблирам, смятах го за ненужно. Можеше да пази топката, да дриблира, да вкарва, беше харизматичен".

Батистута се върна и към проблемите след края на кариерата си, свързани със силните болки в краката си, като през 2014 г. дори е поискал да ги ампутират: “Да, вярно е. Не исках повече болка, защото беше невероятна. Не можех дори да спя. Дори когато движех глезена си за малки движения, беше толкова трудно. Не исках да чувствам повече болка. Нямаше значение дали имам два крака или протези. Не исках болка. Тя е заради футбола, да. Футболът ми даде много, но и ми взе много. Но обвинявам себе си, всичко е заради мен”.

Накрая Фърдинанд помоли Батистута да избере петима играчи, с които е играл и с които би искал да сподели отбор по футзал. Легендата се спря на „Диего Марадона, Каниджа („беше много бърз, по-бърз от Оуен“), Редондо („някой, който беше различен, елегантен“), Тоти и Кафу“.

Снимки: Imago