Симеоне: Много е трудно да стигнем дотам, където е Атлетико този сезон

По-рано през седмицата Атлетико Мадрид направи 1:1 у дома срещу Арсенал в първия полуфинал от Шампионската лига и със сигурност мисли основно за реванша във вторник. Преди това обаче “рохибланкос” ги очаква друго гостуване - на Валенсия в мач от Ла Лига, който е в събота от 17:15 часа. За тази среща тимът ще е без водещи имена като Хулиан Алварес, Александър Сьорлот, Пабло Бариос и Джулиано Симеоне, които са с различни травми.

“Чувствам се спокоен - заяви Чоло. - Давам максимума от себе си, както и моите играчи. Това е, от което имам нужда: да виждам тази енергия, която върви ръка за ръка с това, върху което работим вече 14 години. Дълъг път, с трудности. Много е трудно да стигнем дотам, където сме този сезон – това е подарък, който отборът сам си прави. Дано успеем да го доведем докрай.”

Двубоят на “Местайя” не е без значение, защото Атлети са чак четвърти в Ла Лига и се надяват да успеят да изместят Виляреал.

“Важно е да настигнем Виляреал. Очевидно това е важен мач срещу съперник, който има нужда от точки, заради натиска на публиката си и с интензитета, който Валенсия показва, откакто дойде новият треньор. Очертава се изключително труден двубой”, смята Симеоне.

“Налага се да правим ротации заради състоянието на играчите. Ще търсим свежи футболисти, за да се конкурираме – това е най-важното за нас. Ясно е, че ще разчитаме на тези, които са в най-добро състояние, за да сме максимално конкурентни във Валенсия. Но ентусиазмът при нас винаги е висок, а вярата – още по-висока”, каза още Чоло.

