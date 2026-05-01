Камбунджи сред световните шампиони в Рабат

  • 1 май 2026 | 11:27
Дитаджи Камбунджи, Валари Сион и Исак Надер са последните звезди от световна величина, които потвърдиха участието си на Диамантената лига в Рабат по-късно този месец.

Световната шампионка на 100 метра с препятствия Дитаджи Камбунджи ще се присъедини към нарастващия списък от действащи световни първенци, които ще се състезават в Рабат на 31 май.

Камбунджи се присъединява към световната шампионка в хвърлянето на диск Валари Сион и сребърния медалист на 1500 метра в зала Исак Надер. С това те допълват звездния състав, в който вече личат имената на Суфиан Ел Бакали, Кейти Муун и Емануел Уанионий.

Швейцарската звезда в бягането с препятствия влиза в новия сезон като номер две в световната ранглиста, след като спечели златото на Световното първенство по лека атлетика в Токио миналия сезон. Състезанието в Рабат ще бъде второто ѝ участие в Диамантената лига за сезона, само седмица след като открие кампанията си в Сямън.

Американската звезда в хвърлянето на диск Сион се стреми към шеста титла от Диамантената лига през 2026 г. Подобно постижение би я изравнило с най-успешната атлетка в историята на веригата.

Надер спечели първата си победа в Диамантената лига в Осло миналия сезон, поставяйки нов национален рекорд на Португалия от 3:48.25 в бягането на една миля.

