Европейската атлетика официално ратифицира пет нови рекорда

Европейската атлетика официално потвърди пет нови европейски рекорда, поставени през последните месеци, като сред тях е и постижение на българския спринтьор Христо Илиев.

Европейски рекорд на 5 км шосейно бягане (мъже)

12:51 - Джими Гресие (Франция)

Световният шампион на 10 000 метра Джими Гресие подобри собствения си европейски рекорд на 5 км в Лил на 4 април. Французинът постигна впечатляващото време от 12:51, като пробяга последния километър за 2:26. С това той свали шест секунди от предишното си върхово постижение, поставено отново в Лил миналата година.

Постижението на Гресие го изкачва на второ място в световната ранглиста за всички времена в дисциплината, непосредствено след световния рекорд на Бериху Арегави от 12:49, датиращ от 2021 г.

Европейски рекорд на 10 км шосейно бягане (смесено, жени)

30:07 - Меган Кийт (Великобритания)

Бронзовата медалистка от европейско първенство на 10 000 метра Меган Кийт подобри с една секунда рекорда на сънародничката си Ейлиш Макколган на 10 км. Британката постигна време от 30:07 в Кастейон на 22 февруари.

Впоследствие този рекорд беше подобрен от словенката Клара Лукан, която записа 29:50 в Ларедо. Нейното постижение в момента преминава през процедура по ратификация.

Европейски рекорд на 60 м в зала до 23 г. (мъже)

6.53 - Христо Илиев (България)

Българският талант Христо Илиев постави нов европейски рекорд в зала за атлети под 23 години на 60 метра. Той постигна време от 6.53 секунди, което е и нов национален рекорд на България, по време на победата си на Балканския шампионат в зала в Белград на 21 февруари.

Европейски рекорд на 800 м в зала до 23 г. (жени)

1:56.64 - Одри Веро (Швейцария)

Швейцарката Одри Веро се движеше плътно зад Кийли Ходжкинсън и усилията ѝ бяха възнаградени със сребърен медал на 800 метра на Световното първенство в зала в Торун. Тя финишира с нов европейски рекорд в зала за атлетки под 23 години – 1:56.64.

Времето ѝ е по-добро и от предишния рекорд на шампионата, който беше 1:56.90.

Европейски рекорд на 1500 м в зала до 23 г. (жени)

4:08.12 - Адел Ге (Франция)

Сребърната медалистка на 1500 метра от Европейското първенство до 23 години Адел Ге записа нов европейски рекорд в зала в същата възрастова група. Французойката постигна време от 4:08.12 в Люксембург на 18 януари.