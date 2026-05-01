Испания обяви състав от 11 маратонци за Европейското в Бирмингам

Испанската федерация по лека атлетика определи състав от 11 състезатели, които ще представят страната в мъжкия и женския маратон на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 от 10 до 16 август.

Начело на женския отбор е действащата европейска шампионка Фатима Оухаду. Тя спечели златото на първото издание на Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен миналия април, когато преодоля падане, за да триумфира с титлата. Оухаду беше и с основен принос за отборното злато на Испания в маратона.

Най-бързата състезателка в женския състав е Лаура Луенго, която може да се похвали с личен рекорд от 2:22:31. Тя също така записа престижно 11-то място на Световното първенство по лека атлетика в Токио, където беше третата най-добре представила се европейка при изключително тежки условия. Луенго трябваше да участва в маратона в Лондон този април, но беше принудена да се оттегли поради контузия.

Испанският отбор при дамите се допълва от Мерител Солер (личен рекорд 2:23:49), Естер Наварете (2:24:31) и Каролина Роблес (2:24:56). Наварете също беше част от златния отбор на Испания в маратона на Европейското първенство по бягане през 2025 г.

Мъжкият тим е воден от рекордьора на Испания в полумаратона Карлос Майо, който ще направи своя дебют в маратон на голямо първенство.

Към Майо се присъединяват европейският шампион на 5000 метра от 2016 г. Илиас Фифа (2:08:36) и сребърният медалист на 3000 метра с препятствия от Европейското първенство през 2018 г. Фернандо Каро (2:09:07). Съставът включва още участника от Олимпиадата в Париж 2024 Ибрахим Чакир (2:07:21), Хорхе Гонзалес (2:08:34) и Насим Хасаус (2:08:44).