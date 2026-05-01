Испания обяви състав от 11 маратонци за Европейското в Бирмингам

  • 1 май 2026 | 14:22
  • 140
  • 0
Испанската федерация по лека атлетика определи състав от 11 състезатели, които ще представят страната в мъжкия и женския маратон на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 от 10 до 16 август.

Начело на женския отбор е действащата европейска шампионка Фатима Оухаду. Тя спечели златото на първото издание на Европейското първенство по бягане в Брюксел-Льовен миналия април, когато преодоля падане, за да триумфира с титлата. Оухаду беше и с основен принос за отборното злато на Испания в маратона.

Най-бързата състезателка в женския състав е Лаура Луенго, която може да се похвали с личен рекорд от 2:22:31. Тя също така записа престижно 11-то място на Световното първенство по лека атлетика в Токио, където беше третата най-добре представила се европейка при изключително тежки условия. Луенго трябваше да участва в маратона в Лондон този април, но беше принудена да се оттегли поради контузия.

Испанският отбор при дамите се допълва от Мерител Солер (личен рекорд 2:23:49), Естер Наварете (2:24:31) и Каролина Роблес (2:24:56). Наварете също беше част от златния отбор на Испания в маратона на Европейското първенство по бягане през 2025 г.

Мъжкият тим е воден от рекордьора на Испания в полумаратона Карлос Майо, който ще направи своя дебют в маратон на голямо първенство.

Към Майо се присъединяват европейският шампион на 5000 метра от 2016 г. Илиас Фифа (2:08:36) и сребърният медалист на 3000 метра с препятствия от Европейското първенство през 2018 г. Фернандо Каро (2:09:07). Съставът включва още участника от Олимпиадата в Париж 2024 Ибрахим Чакир (2:07:21), Хорхе Гонзалес (2:08:34) и Насим Хасаус (2:08:44).

Още от Лека атлетика

Чепеларе посреща Националния шампионат по планинско бягане – изкачване и спускане

Чепеларе посреща Националния шампионат по планинско бягане – изкачване и спускане

  • 1 май 2026 | 12:52
  • 479
  • 0
Рихтер и Окойе сред звездите на турнира в Дрезден

Рихтер и Окойе сред звездите на турнира в Дрезден

  • 1 май 2026 | 12:37
  • 399
  • 0
Камбунджи сред световните шампиони в Рабат

Камбунджи сред световните шампиони в Рабат

  • 1 май 2026 | 11:27
  • 794
  • 0
Разследване на WADA установи над 300 случая на допинг в Русия

Разследване на WADA установи над 300 случая на допинг в Русия

  • 1 май 2026 | 10:56
  • 1261
  • 1
Михамбо, Сойърс, Стол и други звезди потвърдиха участие в Релинген

Михамбо, Сойърс, Стол и други звезди потвърдиха участие в Релинген

  • 1 май 2026 | 10:37
  • 798
  • 0
Европейската атлетика официално ратифицира пет нови рекорда

Европейската атлетика официално ратифицира пет нови рекорда

  • 1 май 2026 | 10:17
  • 458
  • 0
Веласкес говори преди шампионския мач

Веласкес говори преди шампионския мач

  • 1 май 2026 | 14:25
  • 895
  • 1
Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

  • 1 май 2026 | 11:58
  • 19029
  • 96
ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

  • 1 май 2026 | 13:06
  • 5840
  • 9
Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

  • 1 май 2026 | 10:05
  • 12304
  • 27
Везенков за присъствието на Янис и Джокович в Пирея: Чест е, когато легенди на спорта идват тук и са част от мача

Везенков за присъствието на Янис и Джокович в Пирея: Чест е, когато легенди на спорта идват тук и са част от мача

  • 1 май 2026 | 13:24
  • 1760
  • 1
Флик прие предложението на Барселона - може да остане още три години

Флик прие предложението на Барселона - може да остане още три години

  • 1 май 2026 | 09:33
  • 5718
  • 4