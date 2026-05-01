  • 1 май 2026 | 12:52
Чепеларе посреща Националния шампионат по планинско бягане – изкачване и спускане

Чепеларе ще бъде домакин на Националния шампионат по планинско бягане – изкачване и спускане. Състезанието ще се проведе на 3 май, а старт-финалната зона е на площад “Олимпийски“ в родопския град. От централната част на Чепеларе трасето ще отведе участниците на Мечи чал, след което бегачите отново се връщат за финал на площад

“Олимпийски“. Ще бъдат излъчени шампионите за мъже и жени, юноши и девойки под 20 г. и

под 18 г., както и за момчета и момичета под 16 г.

Надпреварата за мъже ще бъде оспорвана, тъй като на стартовата линия ще застанат Тенчо Жеков (СК Актив 2013 – Пловдив), който спечели златния медал от първенството на България в планинското бягане изкачване преди по-малко от седмица, първенецът от националния шампионат по трейл бягане през март Георги Жеков (Локомотив – Дряново) и биатлонистът, представял България в Милано-Кортина 2026 Константин Василев (СК Стратеш Атлетик –

Ловеч).

Сребърната медалистка при жените от бягането между Бистрица и хижа “Алеко“ от неделя Билсерин Сюлейман (на снимката, СКЛА Михал Желев – Сливен) ще срещне конкуренцията на шампионката ни в маратона и полумаратона Маринела Нинева (СКЛА Михаил Желев – Сливен) в Чепеларе. Състезанието започва в 8:45 часа. Награждаването е предвидено за 14:00

ч. на площад “Олимпийски“. Организатори на надпреварата са Българската федерация по лека атлетика и СК Актив 2013 – Пловдив и Община Чепеларе.

