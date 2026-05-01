Михамбо, Сойърс, Стол и други звезди потвърдиха участие в Релинген

  • 1 май 2026 | 10:37
Европейската шампионка в скока на дължина Малайка Михамбо ще се изправи срещу носителката на европейската титла в зала от 2023 г. Джазмин Сойърс на турнира в Релинген (Германия) на 24 май. Михамбо, която е също олимпийска и световна шампионка, имаше скромен сезон в зала, като участва само в четири състезания на местно ниво. Сойърс от своя страна изобщо не се състезава през зимния сезон.

Двете ще подновят дългогодишното си съперничество на открито, като Михамбо се стреми към евентуална трета европейска титла в Бирмингам от 10 до 16 август 2026 г., докато Сойърс се надява да се завърне сред претендентите за медали на родна земя.

Това е само един от няколкото интригуващи сблъсъка, които са предвидени на състезанието от сребърната верига на Световния атлетически континентален тур.

Рихтер ще предизвика Стол

Германският европейски шампион до 23 години Стивън Рихтер, който наскоро се изкачи до четвърто място във вечната световна ранглиста в хвърлянето на диск с резултат от 74.00 метра в Рамона (САЩ), ще се изправи срещу съвременната икона Даниел Стол от Швеция, настоящия световен шампион.

Олимпийската шампионка в тласкането на гюле Йемиси Огунлейе също е потвърдила участие в същата дисциплина при жените.

В бяганията на писта изгряващият талант и европейски шампион до 23 години Ове Фишер-Брайхолц ще се състезава със световния и европейски финалист Джошуа Абуаку в изцяло германски двубой.

В бяганията на средни разстояния световният бронзов медалист от Норвегия Нарве Гилие Нордос ще се изправи срещу своя сънародник и европейски шампион до 20 години Хокон Мое Берг в дисциплината 1500 метра при мъжете.

Снимки: Gettyimages

