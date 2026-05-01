Ясикевичус се ядоса на журналист и си тръгна от пресконференцията: Това е неуважителен въпрос

Фенербахче е само на крачка от класиране за Финалната четворка на Евролигата, след като поведе с 2-0 в серията срещу Жалгирис от плейофите на Евролигата. Турският гранд спечели втория мач в Истанбул с резултат 86:74.

Настоящият шампион в Евролигата е близо до ново участие във финалния турнир, като се нуждае от само още една победа в следващите три възможни срещи.

След мача литовският треньор на Фенербахче Шарунас Ясикевичус говори на пресконференция, като започна с поздравления към своите играчи и привържениците.

„Първо, поздравявам нашите играчи и фенове за победата. Специално благодаря на нашите привърженици, които останаха тук цяла нощ, за да работят по хореографията. Днес те отново създадоха невероятна атмосфера в „Юлкер Арена“. Тази атмосфера даде допълнителна енергия на отбора. За това играчите са благодарни на нашите фенове. Що се отнася до мача, днес играхме много добре. Бяхме наясно, че Жалгирис ще започне мача много агресивно и физически. Успяхме да отговорим на тази физика. Особено в някои моменти от мача играхме отлично. Важно е да останем спокойни и да продължим да се развиваме, както през последните 2-3 седмици“, сподели литовската легенда.

“This effort from team in the Final Four… That is a disrespectful question.”



Sarunas Jasikevicius wasn't having it: the job's not done yet, and the Final Four spot is far from secured. 🔐#Fenerbahçe #fenerbahçebeko — Basketball Sphere (@BSphere_) April 30, 2026

Той подчерта значението на физическата битка срещу тима от Каунас.

„Това е плейофен баскетбол. Ако загубиш физическата битка срещу съперника си в плейофите, вероятно няма да спечелиш серията. Ние не загубихме тази битка и в някои моменти бяхме особено добри. Разбира се, Жалгирис е много корав отбор. Те имат много здрави физически играчи. Както казах, беше важно да не губим физическата битка. Беше важно също да разберем какво прави Жалгирис в защита. Те постоянно сменяха защитата си, за да се опитат да нарушат нашия ритъм. Затова способността да разбираме и четем тези защити беше важна. Справихме се доста добре в това отношение. Играхме добър баскетбол през по-голямата част от двата мача“, добави Шарас Ясикевичус.

Ясикевичус сподели още, че играчите на Жалгирис вероятно ще се чувстват по-комфортно пред собствените си фенове.

„Днес успяхме да държим основните играчи на Жалгирис под контрол. Също така успяхме донякъде да контролираме приноса от тяхната скамейка. Разбира се, резервните им играчи вероятно ще бъдат по-уверени в Каунас. В крайна сметка те са по-свикнали с домакинската си зала. Жалгирис е много труден за побеждаване отбор у дома“, коментира Ясикевичус.

В края на пресконференцията, на въпрос дали би искал да повтори това представяне на финала на Финалната четворка в Атина, Шарас Ясикевичус се ядоса и напусна залата с думите: „Това е неуважителен въпрос“.

Следващият мач ще се играе в Каунас на 6 май.

Следвай ни:

Снимки: Imago