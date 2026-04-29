Атаман и Янакопулос в действие! Бурната радост на треньор и собственик след драматичната победа

Драматичната победа на Панатинайкос срещу Валенсия с 68:67 като гост в мач №1 от плейофната серия между двата тима в Евролигатата не мина без куриозен момент с главни действащи лица старши треньора на "зелените" Ергин Атаман и колоритния собствник на клуба Димитрис Янакопулос.

След финалната сирена на мача турският специалист, очевидно под влияние на емоциите след ценната победа в "Роиг Арена", се втурна право към седащия непосредствено до терена Янакопулос. Двамата изразиха бурно радостта си от победата срещу хита на редовния сезон в турнира.

Воденият от Атаман тим има още път да извърви до класиране на Финалната четворка, която тази година ще се проведе в залата на "зелените", но със сигурност ПАО взе важно предимство в серията срещу завършилия на второ място в редовния сезон испански тим.

Снимки: Imago