Гари О'Нийл: Не бих казал, че сме се сринали след почивката

Треньорът на Страсбург Гари О'Нийл вярва, че отборът му все още е способен да обърне резултата срещу Райо Валекано и да се класира за финала в Лигата на конференциите. Снощи френският тим загуби визитата си на "Вайекас" с 0:1.

"Не бих казал, че сме се сринали през второто полувреме. Трудно е да се играе на този стадион. Не се справихме толкова добре, колкото през първото полувреме. Но се гордея с моите играчи, които се бориха здраво. Гледал съм много техни мачове и рядко съм виждал играчите на Райо Валекано да страдат така, както страдаха тази вечер. Освен това, допуснахме гол от статично положение, който можехме да избегнем. Но съм уверен за реванша следващата седмица", каза О'Нийл.

"Можем да обърнем нещата и да довършим работата. Защото играчите отговориха на предизвикателството тази вечер, на един от най-малките терени в Европа. Справихме се добре с този стадион, без трудности. Повечето им удари бяха от разстояние. Нямахме централен нападател на пейката, нито защитник, който да влезе, а само играчи от академията. Разочарован съм не от целия мач, а от това, че не успяхме да направим разликата в определени моменти, като например при ситуацията пет на четири. Но спазихме добре отборната си структура", обясни специалистът.

"Проблемите при статични положения? Най-доброто решение е да привлечем по-високи играчи. Вероятно ще го направим това лято, защото имаме доста нисък отбор. Но няма да правя промени в начина, по който се защитаваме при статични положения. Не е моментът. Също така имаме един от най-младите отбори в Европа, а високи играчи като Хоакин Паникели и Мамаду Сар, който напусна през зимния трансферен прозорец, не са тук", разясни Гари О'Нийл.

"Резултатът е само 0:1 и сме едва на полувремето на полуфинала. Рядко губим пред нашите фантастични фенове. Нашият терен е по-голям и зад нас ще има невероятна атмосфера. Мразя да губя, не мисля, че трябваше да загубим тази вечер, и съм сигурен, че можем да обърнем нещата следващата седмица", добави наставникът на Страсбург.

Снимки: Gettyimages