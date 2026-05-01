Карлос Висенс: Не се огънахме, когато беше най-трудно

Старши треньорът на Брага Карлос Висенс даде висока оценка на своя отбор след трудната победа с 2:1 над Фрайбург в първия полуфинал от Лига Европа.

“Няма как да очакваш лесен мач на полуфинал в Лига Европа. Ние показахме много позитивни неща. Стартирахме силно и вкарахме гол, но после дойдоха някои трудности. Загубихме капитана си и трябваше да правим смяна още преди почивката, което наложи да се адаптираме към по-различни обстоятелства”, коментира Карлос Висенс.

Брага попари Фрайбург в добавеното време и взе преднина преди реванша

“Получихме гол след ситуация, в която наши играчи не комуникираха добре. Пропуснахме дузпа, която можеше да ни върне аванса. Демонстрирахме устойчивост и вяра в собствените си сили. Тези момчета са истински отбор”, изтъкна наставникът на Брага.

“В Германия Фрайбург ще се опита да реши нещата в своя полза. Трябва да сме готови да покажем най-доброто от себе си, за да стигнем до финала”, добави Карлос Висенс.

Снимки: Imago