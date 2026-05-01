  Sportal.bg
  Кристъл Палас
Гласнер: Трябва да сме още по-добри в реванша

  • 1 май 2026 | 02:37
Мениджърът на Кристъл Палас Оливер Гласнер отправи предизвикателство към своите играчи да подобрят представянето си след победата с 3:1 над Шахтьор (Донецк) в първия полуфинален мач от Лигата на конференциите.

„Много съм щастлив и доволен от представянето. Видяхме колко добри са Шахтьор в индивидуален план, с толкова много бързи играчи. Планът ни беше да не им даваме пространства, защото когато ни хванат на контраатака, е много трудно да се защитаваме срещу тях", каза Гласнер.

Рекордно бърз гол доближи Кристъл Палас до мечтания финал

„Поздравления за играчите, те се придържаха към плана, работиха много здраво, всеки един в защита, така че не им позволихме много. Шахтьор бяха голяма заплаха при статичните положения и точно оттам допуснахме гол, но мисля, че и ние бяхме опасни, когато атакувахме", обясни наставникът на "орлите".

„Когато бяхме в атака, винаги създавахме заплаха. Бях наистина впечатлен от реакцията на отбора, след като допуснахме изравнителен гол от статично положение. Изведнъж създадохме две-три големи възможности, пропуснахме ги, а след това от дълъг тъч отново поведохме и изчакахме своите моменти", обясни Гласнер.

Арда Туран: Резултатът е разочароващ, но няма да се предадем

„Резервите също имаха огромно влияние, така че като цяло сме много доволни от представянето, но това е само първата стъпка. Ще анализираме този мач, защото вярвам, че трябва да се представим дори по-добре у дома, за да отидем на финала в Лайпциг", коментира австрийският специалист.

„В реванша отново ще се нуждаем от същата концентрация, защото видяхме, че Шахтьор играят зад защитата, могат да дриблират, да подават, винаги правят двойни комбинации, много са технични и много бързи. Това е нещо, което трябва да контролираме може би малко по-добре", каза Гласнер.

