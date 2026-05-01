Арда Туран: Резултатът е разочароващ, но няма да се предадем

Старши треньорът на Шахтьор (Донецк) Арда Туран коментира загубата на своя отбор с 1:3 от Кристъл Палас в първия полуфинален сблъсък от Лигата на конференциите.

„Резултатът е разочароващ, но имаше моменти в мача, в които бях доволен от играчите си. Създадохме положения, а и нека не забравяме, че играхме срещу отличен отбор със страхотни футболисти в атака и много добър треньор", каза Арда Туран.

"В моя речник думата „предавам се“ не съществува – ще дадем всичко от себе си в реванша и ще видим какво ще се получи“, заяви бившият турски национал.

Реваншът между двата тима е насрочен за 7 май и ще се проведе на стадион „Селхърст Парк“ в Лондон.

Снимки: Gettyimages