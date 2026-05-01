Витор Перейра: Показахме характер срещу много силен отбор

Мениджърът на Нотингам Форест Витор Перейра беше доволен след победата с 1:0 над Астън Вила в първия полуфинален сблъсък от Лига Европа.

“Гордея се, че съм треньор на тези футболисти. Те са фантастични и показаха характер, като не спряха да си помагат един на друг. Тази победа е голямо постижение за нас. Мачът беше добър. Астън Вила е много качествен отбор, но им се противопоставихме. Сега важното е да се възстановим за двубоя с Челси”, каза Витор Перейра.

Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

Наставникът на Нотингам Форест се изказа много ласкаво и за своя колега Унай Емери, за когото това е седми полуфинал в Лига Европа.

“Емери е първокласен треньор. Той от доста време е начело на отбора. За мен е удоволствие да се изправям срещу толкова качествени отбори, водени от добри треньори”, сподели Витор Перейра.

Снимки: Imago