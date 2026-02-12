Христина Вучкова и Протон с 3-а поредна загуба в Русия

Капитанът на женският национален отбор на България Христина Вучкова и нейният Протон (Саратов) записаха 3-а поредна и общо 13-а загуба в Суперлигата на Русия. Вучкова и компания допуснаха обрат като гости на коравия тим на Локомотив (Калининград) с 1:3 (25:18, 17:25, 21:25, 21:25) в мач от 22-ия кръг на шампионата.

По този начин Протон е на 9-о място във временното класиране с 9 победи, 13 загуби и 27 точки. В следващия 23-и кръг Вучкова и съотборничките й са гости на Корабелка (Санкт Петербург). Мачът е в понеделник (16 февруари) от 18,30 часа българско време.

Христина Вучкова игра цял мач и завърши със 7 точки (3 блока и 67% ефективност в атака - +4).

Наталия Селиверстова (2 блока и 44% ефективност в атака - +7) и Варвара Сергеева (3 блока, 2 аса и 60% ефективност в атака - +9) станаха най-резултатни за Протон с по 14 точки.

За домакините от Локомотив бразилската националка Киси Нашименто реализира 20 точки (5 блока! и 48% ефективност в атака - +12), а Дария Кисельова добави 16 точки (8 блока!, 2 аса и 50% ефективност в атака - +13) за победата.