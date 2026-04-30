Ясно е състоянието на Брайънт преди втория мач с Реал Мадрид

Илайджа Брайънт приключи преждевременно първия мач от плейофите на Евролигата срещу Реал Мадрид заради контузия, но по всичко личи, че гардът на Апоел ще бъде готов за мач №2 от серията.

Поне такива са съобщенията от израелския отбор.

Брайънт е преминал всички медицински прегледи преди втория мач в Мадрид, а те са показали, че ще може да бъде на разположение на треньора Димитрис Итудис.

„Вероятно ще бъде наред“, каза Райхщайн и успокои феновете на израелския отбор.

От друга страна, Реал Мадрид нямаше същия късмет по отношение на контузията на Еди Таварес, който в същия мач нарани коляното си при едно приземяване. Според информация от Испания, контузията може да извади гигантския център от игра за няколко седмици.

Мач №2 между Реал Мадрид и Апоел Тел Авив е насрочен за петък (1 май) от 21:45 часа в Мадрид, като до финалния турнир на Евролигата ще се класира отборът, който пръв достигне до три победи.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages