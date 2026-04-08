Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  Зимни спортове
  Линдзи Вон: Може би е забавно да направя още един старт. Ще видим
• 8 апр 2026 | 01:46

  • 8 апр 2026 | 01:46
  • 142
  • 0
Звездата по алпийски ски Линдзи Вон не изключи напълно завръщането си към спорта, след като претърпя ужасяваща контузия на Олимпийските игри в Милано/Кортина през февруари.

„Вече се пенсионирах от „шест години“. Знам какво е да не си скиор. Просто ски състезанията са нещо, което обичам да правя. И се забавлявах толкова много този сезон, че - и така и не успях, никога не направих последен старт. Мисля, че това оставя вратата леко отворена за, не знам, може би бих направила още едно състезание, за да се сбогувам, или може би ще се състезавам отново. Може би е забавно да направя още един старт. Ще видим“, каза Вон в интервю за NBC.

Златната медалистка по спускане от Олимпийските игри през 2010 г. поднови кариерата си през сезон 2024-25 с цел да спечели още един олимпийски медал и пристигна в Италия като лидер в Световната купа по спускане. Тя се състезава в Кортина д'Ампецо с разкъсване на кръстните връзки на лявото коляно, което получи при катастрофа девет дни по-рано. Олимпийското ѝ състезание на 8 февруари продължи само 13 секунди, докато не се закачи в врата и не падна тежко. Тя получи сложна фрактура на пищяла и каза, че лекарите са спасили крака ѝ от ампутация.

„Искам да кажа, за голямо разочарование на семейството ми, да. Мисля, че е просто нещо, което... искам да кажа, бях, както казах, толкова изолирана и не мога да живея наистина извън ските. В момента не мога да кажа какво ми носи бъдещето, защото не мога - умът ми все още не може да стигне до там“, каза още Вон в интевюто.

https://www.nbcnews.com/video/shorts/lindsey-vonn-talks-about-potential-comeback-260823109971
Следвай ни:

Водещи Новини

