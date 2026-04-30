Звезда от Евролигата: Олимпиакос ще развали проклятието

Позовавайки се на безпрецедентна дълбочина в състава и психическа устойчивост след години на разочарования, звездата на Анадолу Ефес Шейн Ларкин вярва, че поставеният под номер едно Олимпиакос най-накрая е предопределен да преодолее историческата традиция и да спечели титлата в Евролигата.

Двукратният шампион на Евролигата с Анадолу Ефес смята, че проклятието на първото място в редовния сезон е близо до своя край.

Shane Larkin:



“I think the first-place curse gets broken this year. I think they (Olympiacos) did a great job of showing the mental fortitude to continue to go after it.



"Being there for five years in a row… the time will be now after all the stuff they've been through." — Eurohoops (@Eurohoopsnet) April 30, 2026

33-годишният комбо гард посочи пред Eurohoops Олимпиакос като отбора, който е предопределен да разбие историческата тенденция, преследваща от дълго време клубовете, завършили на върха в класирането в редовния сезон на Евролигата. Неговата прогноза идва в момент, в който гръцкият гранд, финиширал начело в редовния сезон 2025/26, се бори с Монако за място във Финалната четворка на Евролигата в Атина през май.

Подкрепата на Ларкин се основава на „психическата устойчивост“, която „червено-белите“ демонстрират в продължение на половин десетилетие елитна конкуренция. Разсъждавайки върху техния път, той отбеляза, че отборът постоянно се е доказвал, „продължавайки да се бори за целта си“, въпреки разочарованието от загубите в няколко финала и полуфинала на турнира.

„Мисля, че проклятието на първото място ще бъде развалено тази година. Смятам, че те (Олимпиакос) свършиха страхотна работа, показвайки психическа устойчивост, за да продължат да го преследват. Да си там пет поредни години... моментът ще е сега, след всичко, през което преминаха“, сподели Ларкин.

Според родения в Охайо баскетболист, устойчивостта, необходима за поддържане на толкова високо ниво в продължение на пет последователни години, е „много трудна за постигане като отбор“, но клубът от Пирея остава непоколебим.

Основен фактор за увереността му е мащабът на настоящия проект на Олимпиакос. Той подчерта значителните инвестиции на клуба, посочвайки „състав от 20 играчи, всички от много високо ниво“, като основна причина тази година да изглежда различна. „Мисля, че дълбочината е налице, мисля, че приемствеността е налице“, отбеляза той, предполагайки, че „моментът ще е сега“ за клуба да се реваншира за миналите си неуспехи.

Макар Ларкин да призна, че прогнозата му може да предизвика полемика сред феновете на съперниците, отбелязвайки, че „някои хора вероятно ще ми се ядосат, че казвам това“, той настоя, че тежестта на колективния им опит най-накрая ще доведе до пробив.

Междувременно трикратните шампиони се стремят да превърнат преднината си от 1-0 срещу Монако в плейофната серия (играе се до три победи от пет мача) в билет за Финалната четворка.

Снимки: Imago