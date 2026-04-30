Съотборник на Везенков стана MVP на първия кръг от плейофите

Сръбският център Никола Милутинов изигра ключова роля за победата на Олимпиакос над Монако с резултат 91:70, с което гръцкият отбор направи първа крачка към класиране за Финалната четворка на Евролигата. Заради изключителното си представяне, Милутинов заслужено спечели титлата за най-полезен играч (MVP) на първия кръг от плейофите.

Опитният балканец доминираше под двата коша и завърши мача с дабъл-дабъл от 13 точки и 10 борби, което му донесе коефициент на полезност 25. Особено впечатляващ беше в нападение, където овладя цели седем офанзивни борби.

Double-Double Domination!



All-EuroLeague first team member Nikola Milutinov showing exactly why he’s one of the best in the business as he's the MVP of Game 1 👏 pic.twitter.com/SKRkXMsDps — EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2026

Въпреки че Никола Милутинов спечели наградата за MVP, най-висок коефициент на полезно действие в първия кръг имаше Ден Отуру от Апоел. При загубата на неговия отбор от Реал Мадрид (82:86) той записа невероятен индекс 38, отбелязвайки 20 точки (8/9 стрелба от игра) и цели 17 борби. Въпреки това, според правилата на Евролигата, признанието за MVP се присъжда на играч от победилия отбор.

Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

Майк Джеймс от Монако също имаше страхотно индивидуално представяне с индекс 30 (19 точки, седем асистенции, две откраднати топки), но неговият отбор загуби. Сред най-добрите бяха и Найджъл Уилямс-Гос от Жалгирис с индекс 24 (24 точки, шест асистенции) при загубата от Фенербахче, както и звездите на турския отбор Уейд Болдуин и Тарик Биберович. И двамата постигнаха КПД 22.

Снимки: Imago