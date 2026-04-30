  Съотборник на Везенков стана MVP на първия кръг от плейофите

Съотборник на Везенков стана MVP на първия кръг от плейофите

Сръбският център Никола Милутинов изигра ключова роля за победата на Олимпиакос над Монако с резултат 91:70, с което гръцкият отбор направи първа крачка към класиране за Финалната четворка на Евролигата. Заради изключителното си представяне, Милутинов заслужено спечели титлата за най-полезен играч (MVP) на първия кръг от плейофите.

Опитният балканец доминираше под двата коша и завърши мача с дабъл-дабъл от 13 точки и 10 борби, което му донесе коефициент на полезност 25. Особено впечатляващ беше в нападение, където овладя цели седем офанзивни борби.

Въпреки че Никола Милутинов спечели наградата за MVP, най-висок коефициент на полезно действие в първия кръг имаше Ден Отуру от Апоел. При загубата на неговия отбор от Реал Мадрид (82:86) той записа невероятен индекс 38, отбелязвайки 20 точки (8/9 стрелба от игра) и цели 17 борби. Въпреки това, според правилата на Евролигата, признанието за MVP се присъжда на играч от победилия отбор.

Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата
Везенков блести, а Олимпиакос сгази Монако и поведе в 1/4-финалите на Евролигата

Майк Джеймс от Монако също имаше страхотно индивидуално представяне с индекс 30 (19 точки, седем асистенции, две откраднати топки), но неговият отбор загуби. Сред най-добрите бяха и Найджъл Уилямс-Гос от Жалгирис с индекс 24 (24 точки, шест асистенции) при загубата от Фенербахче, както и звездите на турския отбор Уейд Болдуин и Тарик Биберович. И двамата постигнаха КПД 22.

