Бърнли иска селекционера на Уелс за нов мениджър

Ръководството на Бърнли иска да назначи за нов мениджър на отбора настоящия селекционер на Уелс Крейг Белами, твърди "Би Би Си". Бившият нападател работеше в клуба преди време, когато беше асистент на Венсан Компани, а след това бе и сред кандидатите за постоянен мениджър, но в крайна сметка изборът тогава падна върху Скот Паркър. Днес от "Търф Моор" официално обявиха раздялата си с последния, което се случи осем дни, след като Бърнли официално изпадна от Премиър лийг.

Скот Паркър вече не е мениджър на Бърнли

Според "Би Би Си" има обаче две пречки за това Белами да стане мениджър на Бърнли. Първо, клубното ръководство трябва да го убеди да напусне националния отбор на страната си, а той има амбицията да води отбора по време на Евро 2028, на което Уелс ще бъде един от съдомакините. Ако все той пак се съгласи, Бърнли ще трябва да плати минимум 700 000 паунда, за да освободи Белами от контракта му с федерацията на Уелс.

Легендарният бивш капитан на Ливърпул Стивън Джерард също е свързван с поста, но според "Би Би Си" до момента не е имало никакъв контакт с него. Мениджърът на Кардиф Сити Брян Бари-Мърфи също е сред потенциалните кандидати.

Джерард може да се завърне в английския футбол през лятото

Бърнли вече обяви, че в оставащите четири мача до края на сезона отборът ще бъде воден от Майк Джаксън, който досега беше асистент на Скот Паркър.