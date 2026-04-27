Джерард може да се завърне в английския футбол през лятото

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард е един от фаворитите за мениджърската позиция в Бърнли, ако от клубът вземат решение да се разделят със Скот Паркър, твърди вестник “Сън”. “Виненочервените” вече изпаднаха от Премиър лийг под ръководството именно на Паркър, който бе и човекът, изкачил ги до Премиър лийг преди година. На “Търф Моор” все още не са взели окончателно решение, но при раздяла със Скот Паркър, именно Стивън Джерард ще е едно от имената с най-големи шансове да поеме тима. Бившият английски национал е нетърпелив да се завърне в треньорството и подобна възможност би била по вкуса му, допълват от “Сън”. 45-годишният Джерард е без работа от януари 2025 година, когато бе освободен от саудитския Ал-Етифак.

Снимки: Gettyimages