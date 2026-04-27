Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Бърнли
  Джерард може да се завърне в английския футбол през лятото

Джерард може да се завърне в английския футбол през лятото

  • 27 апр 2026 | 16:49
  • 611
  • 0

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард е един от фаворитите за мениджърската позиция в Бърнли, ако от клубът вземат решение да се разделят със Скот Паркър, твърди вестник “Сън”. “Виненочервените” вече изпаднаха от Премиър лийг под ръководството именно на Паркър, който бе и човекът, изкачил ги до Премиър лийг преди година. На “Търф Моор” все още не са взели окончателно решение, но при раздяла със Скот Паркър, именно Стивън Джерард ще е едно от имената с най-големи шансове да поеме тима. Бившият английски национал е нетърпелив да се завърне в треньорството и подобна възможност би била по вкуса му, допълват от “Сън”. 45-годишният Джерард е без работа от януари 2025 година, когато бе освободен от саудитския Ал-Етифак.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От Байерн ще започнат разговори с Кейн веднага след края на сезона

  • 27 апр 2026 | 14:26
  • 956
  • 4
Реал Мадрид се свърза с един от набелязаните за нов треньор

  • 27 апр 2026 | 13:50
  • 8553
  • 10
УЕФА заплашва Италия с отнемане на Евро 2032 и изваждане от турнирите

  • 27 апр 2026 | 13:16
  • 10791
  • 2
Ясно е кой ще води Байерн срещу ПСЖ

  • 27 апр 2026 | 12:39
  • 2921
  • 7
Разследването срещу италианските съдии: дати, подслушвания и нови разкрития

  • 27 апр 2026 | 12:24
  • 1372
  • 0
Байерн няма да откупи Нико Джаксъм, потвърди шеф на клуба

  • 27 апр 2026 | 12:10
  • 2027
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Продавам Славия!

  • 27 апр 2026 | 13:53
  • 44273
  • 96
ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец

  • 27 апр 2026 | 11:31
  • 45127
  • 162
11-те на Монтана и Добруджа

  • 27 апр 2026 | 16:26
  • 1642
  • 0
"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948

  • 27 апр 2026 | 10:52
  • 41719
  • 87
Нико Петров: ЦСКА - Левски беше като състезание между болид от Формула 3 и ферарито на Люис Хамилтън

  • 27 апр 2026 | 15:00
  • 6178
  • 7
Сашо Георгиев сменя Генчев начело на Локомотив (Сф)

  • 27 апр 2026 | 12:59
  • 12558
  • 9