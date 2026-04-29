ФИФА поиска охрана за Инфантино като за Доналд Тръмп

От ФИФА са поискала мерки за сигурност от ниво 4 — еквивалентни на тези за Доналд Тръмп — за президента на централата Джани Инфантино по време на Конгреса на ФИФА, който ще се проведе във Ванкувър този четвъртък. Полицията обаче е отказала, съобщава канадското издание Global BC .

Медията уточнява, че това е ниво на сигурност една степен под това за папата, но еквивалентно на това за президента на САЩ по-високо от това за канадския министър-председател.

На практика подобен кортеж може „да преминава на червен светофар и да спира движението за останалите участници в трафика“.

Това искане е било отхвърлено от полицията във Ванкувър. От своя страна кметството настоява за „подходящ, балансиран транспорт, съобразен с начина, по който Ванкувър безопасно приема големи международни събития“.

„Президентът на ФИФА не е бил запознат, нито е участвал в каквото и да е искане към властите относно транспортните и охранителните му нужди за 76-ия Конгрес на ФИФА“, обясни говорител на организацията. И добави: „Съгласно досегашната практика при подобни събития местните организатори са координирали с властите искания за съдействие за всички делегати, гости и заинтересовани страни. ФИФА не коментира протоколите за транспорт и сигурност, свързани с президента на ФИФА, и желае да благодари на органите на реда във Ванкувър за постоянната им подкрепа през тази седмица.“

Всичко това идва на фона на напрегнати отношения между Канада и ФИФА. Според Radio Canada централата е отправила много сериозни изисквания към страната, като разходите за организация — включително сигурност, логистика и данъчни облекчения — се оценяват между 1 и 2 милиарда долара.

Канада, съорганизатор на Световното първенство през 2026 г. заедно с Мексико и САЩ, ще приеме 13 от общо 104 мача на турнира (11 юни – 19 юли), разпределени между Торонто (6 срещи) и Ванкувър (7 срещи).

