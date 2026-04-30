Тежък удар за Реал Мадрид: Таварес почти сигурно е аут до края на плейофите

  • 30 апр 2026 | 16:01
Тежък удар за Реал Мадрид: Таварес почти сигурно е аут до края на плейофите

Валтер Таварес е диагностициран с разкъсване на медиалната колатерална връзка на лявото коляно, което поставя Реал Мадрид пред сериозна несигурност в плейофната серия срещу Апоел Тел Авив. Центърът може да отсъства седмици, което е тежък удар за мадридчани въпреки домакинската им победа в първия мач.

Според BasketNews, Таварес може да бъде извън игра в продължение на няколко седмици, което поставя под въпрос участието му в остатъка от плейофната серия срещу Апоел Тел Авив.

Основният стълб в подкошието на Реал Мадрид се контузи в началото на първата четвърт при победата на на "лос бланкос" срещу израелския отбор с 86:82, докато се бореше да овладее топка под коша. След като взе борбата, той се приземи лошо и веднага се хвана за лявото коляно, оставайки на паркета с видима болка.

Ветеранът от Кабо Верде опита да продължи за кратко, но бързо стана ясно, че центърът на Реал Мадрид няма да може да остане на терена. 34-годишният баскетболист беше изваден от игра и в крайна сметка се отправи към съблекалнята.

Въпреки че загуби своя основен защитник рано в мача, Реал Мадрид удържа позициите си и постигна победа, повеждайки с 1-0 в серията, в която се играе до три успеха.

„В живота не можем да контролираме много неща; това, което можем да контролираме, е да дадем пълната си подкрепа на отбора в решаващ момент от сезона. Моята собствена ситуация е на второ място. Заедно имаме невероятен отбор. Hala Madrid и нищо друго!“, написа Таварес след новината за контузията.

Таварес е ключова фигура за Мадрид през целия сезон.

Доминиращият център попадна във втората петица на Евролигата, записвайки средно по 9.8 точки, 6.8 борби и 1.9 чадъра на мач, като същевременно защитаваше коша и контролираше играта в подкошието.

Реал Мадрид водеше с много, но в края едва удържа победата срещу Апоел

Според разширената статистика на BasketNews, Валтер Таварес има огромно влияние и в двете фази на играта.

С него на терена Реал Мадрид надиграва съперниците си с 10.9 точки на 100 притежания, а защитата на тима се подобрява със 7.2 точки на 100 притежания.

Присъствието му в подкошието също така значително влияе върху ефективността на противниците, като процентът им на стрелба за 2 точки спада с 6.4%, когато той е на паркета, показват данните.

Везенков и компания излизат за втора победа срещу Монако

Везенков и компания излизат за втора победа срещу Монако

  • 30 апр 2026 | 07:50
  • 3271
  • 0
Плейофите в Евролигата продължават с нови три мача

Плейофите в Евролигата продължават с нови три мача

  • 30 апр 2026 | 06:48
  • 1302
  • 0
Реал Мадрид водеше с много, но в края едва удържа победата срещу Апоел

Реал Мадрид водеше с много, но в края едва удържа победата срещу Апоел

  • 29 апр 2026 | 23:48
  • 6420
  • 0
Атаман и Янакопулос в действие! Бурната радост на треньор и собственик след драматичната победа

Атаман и Янакопулос в действие! Бурната радост на треньор и собственик след драматичната победа

  • 29 апр 2026 | 20:40
  • 1649
  • 0
Везенков с шевове на лицето след победата над Монако

Везенков с шевове на лицето след победата над Монако

  • 29 апр 2026 | 12:51
  • 4937
  • 0
Интересни резултати на старта на плейофите в Евролигата

Интересни резултати на старта на плейофите в Евролигата

  • 28 апр 2026 | 23:49
  • 8799
  • 0
Левски с интерес към хърватски защитник

Левски с интерес към хърватски защитник

  • 30 апр 2026 | 12:21
  • 11270
  • 38
Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

  • 30 апр 2026 | 09:23
  • 14220
  • 32
Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

  • 30 апр 2026 | 07:25
  • 9728
  • 29
Започват полуфиналите в Лига Европа

Започват полуфиналите в Лига Европа

  • 30 апр 2026 | 08:35
  • 5685
  • 0
Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

  • 30 апр 2026 | 06:16
  • 7906
  • 2
„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

  • 30 апр 2026 | 10:00
  • 3933
  • 0