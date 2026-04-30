Тежък удар за Реал Мадрид: Таварес почти сигурно е аут до края на плейофите

Валтер Таварес е диагностициран с разкъсване на медиалната колатерална връзка на лявото коляно, което поставя Реал Мадрид пред сериозна несигурност в плейофната серия срещу Апоел Тел Авив. Центърът може да отсъства седмици, което е тежък удар за мадридчани въпреки домакинската им победа в първия мач.

Според BasketNews, Таварес може да бъде извън игра в продължение на няколко седмици, което поставя под въпрос участието му в остатъка от плейофната серия срещу Апоел Тел Авив.

Основният стълб в подкошието на Реал Мадрид се контузи в началото на първата четвърт при победата на на "лос бланкос" срещу израелския отбор с 86:82, докато се бореше да овладее топка под коша. След като взе борбата, той се приземи лошо и веднага се хвана за лявото коляно, оставайки на паркета с видима болка.

Ветеранът от Кабо Верде опита да продължи за кратко, но бързо стана ясно, че центърът на Реал Мадрид няма да може да остане на терена. 34-годишният баскетболист беше изваден от игра и в крайна сметка се отправи към съблекалнята.

Въпреки че загуби своя основен защитник рано в мача, Реал Мадрид удържа позициите си и постигна победа, повеждайки с 1-0 в серията, в която се играе до три успеха.

En la vida no podemos controlar muchas cosas; lo que sí podemos controlar es dar el máximo apoyo a nuestro equipo, que está en un momento muy importante de la temporada. Lo mío es secundario. Juntos, todos, tenemos un equipazo 💪🏾💪🏾. ¡Hala Madrid y nada más! pic.twitter.com/g2jSJoLYDw — Edy Tavares (@waltertavares22) April 30, 2026

„В живота не можем да контролираме много неща; това, което можем да контролираме, е да дадем пълната си подкрепа на отбора в решаващ момент от сезона. Моята собствена ситуация е на второ място. Заедно имаме невероятен отбор. Hala Madrid и нищо друго!“, написа Таварес след новината за контузията.

Таварес е ключова фигура за Мадрид през целия сезон.

Доминиращият център попадна във втората петица на Евролигата, записвайки средно по 9.8 точки, 6.8 борби и 1.9 чадъра на мач, като същевременно защитаваше коша и контролираше играта в подкошието.

Според разширената статистика на BasketNews, Валтер Таварес има огромно влияние и в двете фази на играта.

С него на терена Реал Мадрид надиграва съперниците си с 10.9 точки на 100 притежания, а защитата на тима се подобрява със 7.2 точки на 100 притежания.

Присъствието му в подкошието също така значително влияе върху ефективността на противниците, като процентът им на стрелба за 2 точки спада с 6.4%, когато той е на паркета, показват данните.

