Начало на двубоя в Мадрид, тежък удар за "лос бланкос"!

Плейофите в Евролигата продължават с един от най-интересните сблъсъци от четвъртфиналната фаза на турнира. Реал Мадрид и провеждащия в България домакинските си срещи в турнира израелски тим Апоел Тел Авив играят в момента помежду си в "Movistar Arena" в испанската столица.

"Лос бланкос" спечелиха и двете си срещи от редовния сезон с Апоел - 92:83 в Испания преди малко повече от месец и 75:74 в "Арена Ботевград" в края на ноември. Именно в Ботевград ще се изиграят мач №3 и евентуално мач №4 от серията.

Воденият от Серджо Скариоло тим от Мадрид завърши трети в редовния сезон с 24 победи и 14 загуби, докато играчите на Димитрис Итудис финишираха на шеста позиция с баланс 23-15.

Още в самото начало на срещата домакините претърпяха тежък удар. Центърът на реал Валтер Таварес - един от ключовите играчи на "лос бланкос", получи контузия в коляното и се прибра в съблекалнята.

Стартови състави:

Реал Мадрид: Абалде, Кампацо, Океке, Хезоня, Таварес

Апоел: Брайънт, Малкълм, Мицич, Уейнрайт, Отуру

