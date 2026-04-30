Филип Янев: Ще участваме с максимален брой състезателки във Варна

България ще участва с 15 състезатели (10 мъже и 5 жени) на Световната купа по спортна гимнастика във Варна, която ще се проведе от 7 до 10 май. Петима от тях ще играят извън класирането.

15-има български гимнастици на Световната купа във Варна

При жените за отличията ще спорят Виктория Венциславова (прескок), Никол Стоименова и Никол Соколова (смесена успоредка), Никол Стоименова и Никол Соколова (греда), Мишел Арабаджиева и Виктория Венциславова (земя). Извън класирането ще играе Цветомира Начева на прескок и на греда.

"България ще участва с четири гимнастички, което е максималната бройка в класирането", каза треньорът на жените Филип Янев. "Позволено ни е да имаме и една гимнастичка извън класирането. Съответно ще имаме общо пет момичета – Виктория Венциславова, Никол Соколова, Никол Стоименова, Мишела Рабаджиева и Цветомира Начева, която ще е извън класирането. По принцип на всеки уред имаме право на две състезателки.

На прескок ще скача Виктория Венциславова. На успоредка и греда – Никол Соколова и Никол Стоименова. На земя – Виктория Венциславова и Мишела Рабаджиева. Цветомира Начева извън класирането ще скача прескок и греда.

Като цяло имахме Купа България, където момичетата показаха горе-долу прилично ниво. Вече понавлезли са във форма. Вчера направихме контролно за окончателно определяне на състава. Също така доста добре играха. Като цяло има доста млади момичета в отбора. Основно гледаме да се даде шанс на всички, за да могат да трупат опит и да можем да разчитаме в бъдеще на тях за отбора.

Много е рано още да се определя състав за Европейското първенство. Като цяло сега горе-долу всички състезания ги взимаме под внимание – относно изпълнение, сигурност. Европейското е след два месеца. Твърде рано е да се говори за какъвто и да е състав за Европейското първенство", каза Янев.

При мъжете страната ни ще бъде представена от Димитър Димитров и Даниел Трифонов (земя), Давид Иванов и Раян Радков (кон с гривни), Йоан Иванов (халки), Димитър Димитров и Даниел Трифонов (прескок), Давид Иванов и Йордан Александров (успоредка), Даниел Трифонов и Йордан Александров (висилка), а извън класирането ще стартират Майкъл Дунев (земя), Любомир Станоев (кон с гривни), Алекс Иванов (прескок) и Стоян Гетов (висилка).