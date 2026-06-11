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Стилияна Николова за пети път е Спортист на месеца

  • 11 юни 2026 | 12:55
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Стилияна Николова за пети път е Спортист на месеца

Стилияна Николова беше избрана за пети път в кариерата си за Спортист на месеца в анкетата на спортните редакции, организирана от Пресклуб България. Признанието тя заслужи, след като на Европейското първенство във Варна в края на май завоюва пет медала - злато в отборната надпревара и на бухалки, както и сребро в многобоя и във финалите на топка и лента.

Николова получи 23 от общо 29 гласа, а на второ място с пет остана националът по спортна гимнастика Даниел Трифонов, който спечели злато на прескок и бронз на висилка на Световната купа в Ташкент, Узбекистан.

"Искам да благодаря за уважението и това, че за пореден път уважавате нашия труд. Успях да си почина след Европейското една седмица, разтоварих се, не мислех за гимнастика. Сега с нови сили пак съм в залата и се подготвям за Световното първенство. Там искам да си свърша работата, пък съдиите каквото решат", заяви Николова.

"Тя направи изключително силно Европейско първенство като от общо 12 съчетания изигра 10 без груби грешки. Форматите на световните и европейски първенства са много тежки, състезателните дни са четири. След Варна ние си направихме анализ и ще направим така, че следващия път да бъда още по-добра", заяви треньорката на Стили - Валентина Иванова.

Двете коментираха и експерименталния нов формат на Европейското първенство, който според тях е "много различен и интересен за публиката, но доста интензивен за нас".

снимка: Анна Недкова, БФХГ

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