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Стили ще участва само на едно състезание преди Световното

  • 11 юни 2026 | 16:56
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Стили ще участва само на едно състезание преди Световното

Европейската вицешампионка в многобоя от Варна 2026 Стилияна Николова ще участва само на Световната купа в Милано на 10-12 юли преди първенството на планетата по художествена гимнастика във Франкфурт (Германия) в средата на месец август, което ще раздава квоти за Игрите в Лос Анджелис 2028. Това обяви нейната треньорка Валентина Иванова на пресконференция.

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"Ще участваме на Световната купа в Милано, след което е Световното първенство. Във втората част на сезона винаги има по-малко състезания. На купата в Клуж-Напока в края на този месец тя няма да бъде", заяви Иванова.

Тя разкри, че няма да се правят промени в съчетанията, а ще се работи за чистотата на изпълнението. Малко преди Европейското първенство във Варна Стилияна Николова смени композицията си с лента.

"Основната промяна е смяната на лентата. Няма да я усложняваме. Във вида, в който е поставена, не сте я виждали. Промените в композициите за световното първенство са малки с цел чистота на изпълнението", каза още треньорката.

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