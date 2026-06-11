Стили ще участва само на едно състезание преди Световното

Европейската вицешампионка в многобоя от Варна 2026 Стилияна Николова ще участва само на Световната купа в Милано на 10-12 юли преди първенството на планетата по художествена гимнастика във Франкфурт (Германия) в средата на месец август, което ще раздава квоти за Игрите в Лос Анджелис 2028. Това обяви нейната треньорка Валентина Иванова на пресконференция.

Стилияна Николова за пети път е Спортист на месеца

"Ще участваме на Световната купа в Милано, след което е Световното първенство. Във втората част на сезона винаги има по-малко състезания. На купата в Клуж-Напока в края на този месец тя няма да бъде", заяви Иванова.

Тя разкри, че няма да се правят промени в съчетанията, а ще се работи за чистотата на изпълнението. Малко преди Европейското първенство във Варна Стилияна Николова смени композицията си с лента.

"Основната промяна е смяната на лентата. Няма да я усложняваме. Във вида, в който е поставена, не сте я виждали. Промените в композициите за световното първенство са малки с цел чистота на изпълнението", каза още треньорката.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google