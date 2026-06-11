Звезди на художествената гимнастика получиха дипломите си от НСА

На тържествена церемония абсолвенти на Национална спортна академия „Васил Левски“ получиха дипломите си за завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Водещ на събитието, което се проведе в Многофункционалната зала, беше доц. Христо Андонов - зам.-ректор по учебната работа, а членовете на академичното ръководство и множеството присъстващи преподаватели споделиха емоциите на щастие и гордост с дипломантите и техните семейства.

„Бих искал да благодаря на нашите дипломанти, на техните родители и на академичното ръководство за прекрасния повод – провеждането на тази тържествена церемония!“, заяви ректорът на НСА проф. Красимир Петков в приветствието си.

„Първо искам да поздравя абсолвентите с успешния финал на тяхното следване. Радвам се, че те са толкова усмихнати, колкото когато кандидатстваха в Националната спортна академия. За първи път си давате сметка, че вече сте постигнали една от важните цели в своя живот. Благодаря на родителите, които подкрепиха своите деца, повярваха в това, че те могат и днес заслужено празнуват. Не на последно място искам да поздравя и колегите преподаватели, които проявиха търпение, такт и професионализъм в обучението“, подчерта ректорът на НСА.

По традиция отличниците и изявените спортисти на випуска получиха дипломите си лично от ректора. Сред дипломантите бяха звездите на художествената гимнастика Мадлен Радуканова – олимпийска шампионка с националния ни ансамбъл от Игрите в Токио – 2020 и Теодора Александрова - световна вицешампионка с ансамбъла.

С най-висок успех в трите факултета на НСА се дипломираха: Стефка Димитрова (отл. 5.72) - факултет „Спорт“, специалност „Туризъм – алпинизъм“; Радослав Иванов (отл. 5.85) - факултет „Педагогика“, спец. „Педагогика на обучението по физическо възпитание“; Елена Дойчинова (отл. 5.58) – факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“, специалност „Кинезитерапия“.

Междувременно НСА се готви за прием на първокурсници за своите бакалавърски програми. Документи за всички специалности ще се подават от 15 юни до 3 юли 2026 г.

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