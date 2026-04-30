15-има български гимнастици на Световната купа във Варна

България ще участва с 15 състезатели (10 мъже и 5 жени) на Световната купа по спортна гимнастика във Варна, която ще се проведе от 7 до 10 май. Петима от тях ще играят извън класирането.

При мъжете страната ни ще бъде представена от Димитър Димитров и Даниел Трифонов (земя), Давид Иванов и Раян Радков (кон с гривни), Йоан Иванов (халки), Димитър Димитров и Даниел Трифонов (прескок), Давид Иванов и Йордан Александров (успоредка), Даниел Трифонов и Йордан Александров (висилка), а извън класирането ще стартират Майкъл Дунев (земя), Любомир Станоев (кон с гривни), Алекс Иванов (прескок) и Стоян Гетов (висилка).

Старши треньорът на мъжкия тим Милко Танкушев заяви, че състезателите са готови за надпреварата. Дейвид Хъдълстоун е контузен и ще пропусне Световната купа.

"Имаме право на шест човека да участват и четирима извън класирането, така че ще бъдат представени общо десет състезатели. Давид Иванов и Йоан Иванов ги чакам да дойдат от Англия утре или вдругиден. Хъдълстоун скъса ахилес, което е много неприятно, защото това беше един от основните състезатели, които се подготвят за Европейското първенство август месец, но другите са здрави. Това е хубаво, че имаме конкуренция доста добра в отбора и ще има хора, които да го заместят, но пак липсата му е осезателна. Не знам дали ще се възстанови до Европейското, но поне до Световното октомври трябва да е възстановен напълно", заяви Танкушев.

Тази година Европейското първенство ще бъде през месец август.

"Да, винаги досега се правеше май месец, сега август - ще рискуваме цялото лято да работим. Надявам се да участваме с шест гимнастика, пет отбор и един в многобоя, както и с петима юноши, които ще бъдат на подготовка изцяло след Световната купа в Варна, тук е на Раковски, а на мъжете им предстои след Варна Световна купа в Ташкент. Само три-четири дни след Варна ще пътуваме там и тогава ще имам много ясна представа точно на кои гимнастици ще се разчитаме. Те са около осем човека, от които ще определим кой ще участват. Ние ще участваме с двама човека в многобоя, защото се дадат квоти за Световно първенство", коментира още Танкушев.

При жените за отличията ще спорят Виктория Венциславова (прескок), Никол Стоименова и Никол Соколова (смесена успоредка), Никол Стоименова и Никол Соколова (греда), Мишел Арабаджиева и Виктория Венциславова (земя). Извън класирането ще играе Цветомира Начева на прескок и на греда.

"България ще участва с четири гимнастички, която е максималната бройка в класирането и ни позволяват да имаме една гимнастичка извън класирането, съответно ще имаме общо пет момичета. Имахме преди няколко дни състезание, където момичета показаха прилично ниво. Вече са понавлезли във форма. Направихме контролно вчера за окончателно определяне на състава, също така доста добре играха. Като цяло има доста млади момичета в отбора. Основно гледаме да се даде шанс на всички, за да могат да трупат опити и да можем да разчитаме бъдеще на тях", заяви треньорът на женския тим Филип Янев.