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  3. Ксения Момчилова четвърта на Световната купа по паркур в Истанбул

Ксения Момчилова четвърта на Световната купа по паркур в Истанбул

  • 9 юни 2026 | 15:06
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Ксения Момчилова четвърта на Световната купа по паркур в Истанбул

Ксения Момчилова остана на крачка от медалите в дисциплината “скорост” на Световната купа по паркур в Истанбул (Турция). Българската състезателка се класира четвърта в турския мегаполис, а шампионка стана холандката Ноа Ман, която записа златен дубъл с победа и в “свободния стил”.

Ман е истински хегемон в женския паркур с победи в три от четирите старта за Световната купа през 2026 г. 21-годишната холандка изпревари на финала Марта Гутиерес (Испания) с повече от секунда. Лола Рой (Франция) грабна бронза, докато най-добрата от квалификациите Миранда Тиблинг (Швеция) се класира на пето място.

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