ЛеБрон след загубата от Хюстън в петия мач: Ще ни бъде още по-трудно

Крилото на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс заяви, че в тима няма паника след поражението с 93:99 от Хюстън Рокетс в петия мач от плейофната серия между двата отбора от първия кръг на директните елиминации в НБА.

Поражението в Лос Анджелис тази нощ съкрати аванса на “Eзерняците” до само една победа при 2:3. Само преди броени дни те бяха напред с 3:0 и изглеждаха като абсолютно сигурен участник във втория кръг на плейофите. След два дни предстои шестият мач в Хюстън, а “Ракетите” се опитват да станат първият отбор в историята на НБА, който обръща серия от изоставане от 0:3.

"Нямаме много време да мислим над това, което се случи днес. Може би имаме тази вечер и утре сутрин, но когато се качим на самолета за Хюстън, трябва да мислим само за това, за което отиваме там. Ще ни бъде още по-трудно. Отстраняването на противник в плейофите е много трудно. Трябва да покажем на какво сме способни като отбор", заяви 41-годишният Джеймс.

До момента е имало 159 случая в плейофите в НБА, в които един отбор е повеждал с 3:0 победи. Само в четири от тези случаи изоставащият е докарвал резултата до 3:3, но никога не се е стигало до пълен обрат.

"Тази вечер имахме възможност да вкараме някои чисти стрелби, но не го направихме. Трябва да играем в защита, но трябва и да вкарваме. Мисля, че проблемите ни дойдоха от слабото ни нападение във втората и третата четвърт", каза още Джеймс.