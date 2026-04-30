  ЛеБрон след загубата от Хюстън в петия мач: Ще ни бъде още по-трудно

  30 апр 2026 | 13:55
Крилото на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс заяви, че в тима няма паника след поражението с 93:99 от Хюстън Рокетс в петия мач от плейофната серия между двата отбора от първия кръг на директните елиминации в НБА.

Поражението в Лос Анджелис тази нощ съкрати аванса на “Eзерняците” до само една победа при 2:3. Само преди броени дни те бяха напред с 3:0 и изглеждаха като абсолютно сигурен участник във втория кръг на плейофите. След два дни предстои шестият мач в Хюстън, а “Ракетите” се опитват да станат първият отбор в историята на НБА, който обръща серия от изоставане от 0:3.

"Нямаме много време да мислим над това, което се случи днес. Може би имаме тази вечер и утре сутрин, но когато се качим на самолета за Хюстън, трябва да мислим само за това, за което отиваме там. Ще ни бъде още по-трудно. Отстраняването на противник в плейофите е много трудно. Трябва да покажем на какво сме способни като отбор", заяви 41-годишният Джеймс.

До момента е имало 159 случая в плейофите в НБА, в които един отбор е повеждал с 3:0 победи. Само в четири от тези случаи изоставащият е докарвал резултата до 3:3, но никога не се е стигало до пълен обрат.

"Тази вечер имахме възможност да вкараме някои чисти стрелби, но не го направихме. Трябва да играем в защита, но трябва и да вкарваме. Мисля, че проблемите ни дойдоха от слабото ни нападение във втората и третата четвърт", каза още Джеймс.

Още от Баскетбол

Специални фланелки на Везенков чакат феновете на детски турнир в София

Специални фланелки на Везенков чакат феновете на детски турнир в София

  • 30 апр 2026 | 14:25
  • 154
  • 0
ДеАндре Джордан спечели наградата "Съотборник на годината" в НБА

ДеАндре Джордан спечели наградата "Съотборник на годината" в НБА

  • 30 апр 2026 | 11:22
  • 359
  • 0
Рокетс отказват да се предадат, избегнаха елиминация от Лейкърс във втори пореден мач

Рокетс отказват да се предадат, избегнаха елиминация от Лейкърс във втори пореден мач

  • 30 апр 2026 | 11:11
  • 608
  • 0
Шрьодер и Моубли доближиха Кливланд на победа от успех в серията с Торонто

Шрьодер и Моубли доближиха Кливланд на победа от успех в серията с Торонто

  • 30 апр 2026 | 10:53
  • 428
  • 0
Исторически мач в НБА: 45+45! Това не е виждано от дуела на Айвърсън и Шакил

Исторически мач в НБА: 45+45! Това не е виждано от дуела на Айвърсън и Шакил

  • 30 апр 2026 | 10:11
  • 4644
  • 0
Орландо и Лейкърс не успяха да затворят сериите, Кливланд е на една победа от големия успех

Орландо и Лейкърс не успяха да затворят сериите, Кливланд е на една победа от големия успех

  • 30 апр 2026 | 08:01
  • 4805
  • 0
Виж всички

Левски с интерес към хърватски защитник

Левски с интерес към хърватски защитник

  • 30 апр 2026 | 12:21
  • 7923
  • 32
Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

  • 30 апр 2026 | 09:23
  • 11414
  • 27
Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

  • 30 апр 2026 | 07:25
  • 8415
  • 26
Започват полуфиналите в Лига Европа

Започват полуфиналите в Лига Европа

  • 30 апр 2026 | 08:35
  • 4740
  • 0
Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

  • 30 апр 2026 | 06:16
  • 7117
  • 2
„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

  • 30 апр 2026 | 10:00
  • 2981
  • 0