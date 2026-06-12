Няколко отбора влизат в битката за звезда на Лейкърс

Лос Анджелис Лейкърс може да се изправи пред сериозна конкуренция в битката за задържането в състава на тима на Остин Рийвс през следващото лято.

Според Дан Уойк от "The Athletic", Бруклин Нетс се очертава като един от кандидатите за подписа на гардa и е готов да му отправи изключително голяма оферта. Очаква се Рийвс да бъде сред основните трансферни цели на Бруклин и да му бъде предложен договор от четири години на стойност 178,5 милиона долара, твърди Уойк.

Интересът към Рийвс обаче далеч не се изчерпва с Бруклин. Сред потенциалните претенденти за неговия подпис са още Детройт Пистънс и Атланта Хоукс.

Източници от лигата посочват, че и двата отбора разполагат с възможност да освободят достатъчно средства, за да отправят конкурентни оферти към един от най-ценните играчи в състава на Лейкърс.

Гошо Методиев

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Снимки: Gettyimages