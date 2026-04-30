Потапова вдъхновена от приятеля си за фантастична победа

Талон Грийкспор може и да загуби на двойки в сряда следобед в Мадрид, но не след дълго нидерландецът вече играеше роля в значима победа на друг корт в „Каха Магика“.

Анастасия Потапова, №56 в ранглистата на WTA, водеше тежка битка в третия сет срещу Каролина Плишкова точно когато надеждите на приятеля ѝ Грийкспор на двойки приключиха. Малко след като Люк Джонсън и Ян Жиелински победиха Грийкспор и партньора му Брандън Накашима с 6-2, 4-6, 10-3 на Stadium 3, нидерландецът се появи в ложата на Потапова, готов да я подкрепи в опита ѝ да достигне първи полуфинал на турнир от категория WTA 1000.

Потапова допусна два ранни пробива в третия сет срещу Плишкова, но след това спечели пет поредни гейма за четвъртфинален успех с 6-1, 6-7(4), 6-3. 25-годишната тенисистка бързо отдаде заслуженото на появата на Грийкспор, посочвайки я като ключов фактор за обрата си.

„Честно казано, в третия сет бях малко изгубена психически“, каза Потапова. „В онзи момент не вярвах в себе си. За първи път ще го кажа, но голямо уважение към приятеля ми, който дойде точно навреме. Той ме спаси точно навреме. Непрекъснато ми повтаряше: „Можеш да го направиш. Всички сме тук заедно. Просто продължавай“. Ако мога да го кажа така, мисля, че в третия сет най-вече той спечели този мач. Аз просто играех, а психически той ме задържа там.“

Потапова ще се надява, че Грийкспор ще ѝ даде още вдъхновение край корта в Мадрид, докато тя се стреми да достигне най-големия финал в кариерата си. Австрийката ще се изправи срещу Марта Костюк или Линда Носкова в полуфиналите в испанската столица в четвъртък.

„Мисля, че има светло бъдеще в треньорството — знаехме го още преди този мач“, добави Потапова, когато беше попитана за Грийкспор на пресконференцията си след двубоя. „Както казах, той дойде точно навреме, за да ме спаси. Подкрепата, която дава, е невероятна. Той вярва толкова силно. Нещата, които може да каже — не мисля, че някой друг може да ги каже по време на мач, защото той не се страхува. Не го е страх от мен. Може буквално да ми каже всичко.“

Потапова обясни, че Грийкспор я е призовавал да продължи да работи, особено с краката си по време на разиграванията: „И че двамата сме тук заедно в този мач, че не съм сама. Това се случи в толкова важен момент и ми даде много енергия. Имам предвид, психически мисля, че той взе този мач. Аз го направих физически. Той го направи психически. Така че е хубаво.“