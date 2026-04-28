Пингвините запазиха шансове с победа в петия мач срещу Филаделфиа

Питсбърг се спаси от отпадане в първия кръг на плейофите в НХЛ след победа с 3:2 в петия мач от серията срещу Филаделфия на Изток.

В герой за Пингвините се превърна 39-годишният защитник Крис Летанг, който отбеляза победния гол в 17:12 минута от втория период. Летанг се разписа и при успеха с 4:2 в четвъртия мач в събота. С 25 попадения в плейофите за Купа “Стенли” в кариерата си той е №1 сред активните бранители.

KRIS LETANG SNEAKS ONE PAST VLADAR FOR THE LEAD 😳 pic.twitter.com/RwsmAmzdDi — ESPN (@espn) April 28, 2026

Елмер Сьодерблом и Конър Дюар също вкараха за Питсбърг, а Сидни Кросби направи две асистенции. Вратарят Артурс Силовс отрази 18 удара.

За Филаделфия точни бяха Алекс Бъмп иТравис Санхайм.

Филаделфия води с 3-2 победи и се нуждае от още един успех, за да спечели серията от първия кръг на плейофите в Източната конференция.

Флайърс ще бъдат домакини в шестия мач в сряда.