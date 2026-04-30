Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
Шакил ОнНийл: Понякога мразя да гледам Лейкърс!

  • 30 апр 2026 | 15:45
  • 350
  • 0

Легендарният Шакил О'Нийл разкритикува Лос Анджелис Лейкърс след загубата им от Хюстън Рокетс с 93:99 в петия мач, подчертавайки огромната липса на интензитет и опитите за "героична игра" в самия край на срещата.

Рокетс отказват да се предадат, избегнаха елиминация от Лейкърс във втори пореден мач

С този триумф Хюстън удължи серията и намали изоставането си до 3-2. ЛеБрон Джеймс бе най-резултатен за "езерняците" с 25 точки, което в крайна сметка не беше достатъчно за победа.

Шакил О'Нийл не спести критики, след като Лос Анджелис Лейкърс пропуснаха първия си "мачбол" срещу Хюстън Рокетс.

ЛеБрон след загубата от Хюстън в петия мач: Ще ни бъде още по-трудно

Понякога мразя да гледам Лейкърс, защото в края се опитват да играят тази "героична баскетболна игра". Идеята е: "ОК, сега ще започнем да играем силно, и ако вкараме тази тройка и изравним, това ще проработи". Но така не става. ЛеБрон знае и разбира това, но тези млади момчета трябва да го осъзнаят. Публиката беше без енергия, те играеха без енергия, без никакъв интензитет. Нямаха фокус и се радвам, че Рокетс ги победиха. Знаем какво е необходимо, за да се спечели титла. ЛеБрон го знае. Изненадан съм, че не излязоха с такъв подход и усилие, изключително съм разочарован от Лейкърс", заяви Шак за ESPN.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Специални фланелки на Везенков чакат феновете на детски турнир в София

  • 30 апр 2026 | 14:25
  • 335
  • 0
ЛеБрон след загубата от Хюстън в петия мач: Ще ни бъде още по-трудно

  • 30 апр 2026 | 13:55
  • 943
  • 0
ДеАндре Джордан спечели наградата "Съотборник на годината" в НБА

  • 30 апр 2026 | 11:22
  • 397
  • 0
Рокетс отказват да се предадат, избегнаха елиминация от Лейкърс във втори пореден мач

  • 30 апр 2026 | 11:11
  • 674
  • 0
Шрьодер и Моубли доближиха Кливланд на победа от успех в серията с Торонто

  • 30 апр 2026 | 10:53
  • 470
  • 0
Исторически мач в НБА: 45+45! Това не е виждано от дуела на Айвърсън и Шакил

  • 30 апр 2026 | 10:11
  • 4751
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с интерес към хърватски защитник

  • 30 апр 2026 | 12:21
  • 11230
  • 38
Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

  • 30 апр 2026 | 09:23
  • 14185
  • 32
Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

  • 30 апр 2026 | 07:25
  • 9711
  • 29
Започват полуфиналите в Лига Европа

  • 30 апр 2026 | 08:35
  • 5680
  • 0
Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

  • 30 апр 2026 | 06:16
  • 7899
  • 2
„Лигата на талантите" с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

  • 30 апр 2026 | 10:00
  • 3918
  • 0