Шакил ОнНийл: Понякога мразя да гледам Лейкърс!

Легендарният Шакил О'Нийл разкритикува Лос Анджелис Лейкърс след загубата им от Хюстън Рокетс с 93:99 в петия мач, подчертавайки огромната липса на интензитет и опитите за "героична игра" в самия край на срещата.

С този триумф Хюстън удължи серията и намали изоставането си до 3-2. ЛеБрон Джеймс бе най-резултатен за "езерняците" с 25 точки, което в крайна сметка не беше достатъчно за победа.

Шакил О'Нийл не спести критики, след като Лос Анджелис Лейкърс пропуснаха първия си "мачбол" срещу Хюстън Рокетс.

Понякога мразя да гледам Лейкърс, защото в края се опитват да играят тази "героична баскетболна игра". Идеята е: "ОК, сега ще започнем да играем силно, и ако вкараме тази тройка и изравним, това ще проработи". Но така не става. ЛеБрон знае и разбира това, но тези млади момчета трябва да го осъзнаят. Публиката беше без енергия, те играеха без енергия, без никакъв интензитет. Нямаха фокус и се радвам, че Рокетс ги победиха. Знаем какво е необходимо, за да се спечели титла. ЛеБрон го знае. Изненадан съм, че не излязоха с такъв подход и усилие, изключително съм разочарован от Лейкърс", заяви Шак за ESPN.