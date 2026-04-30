Исторически мач в НБА: 45+45! Това не е виждано от дуела на Айвърсън и Шакил

Баскетболистите на Детройт доведоха до драматичен развой серията от първия кръг на плейофите в Източната конференция на НБА срещу Орландо. Пистънс спечелиха петия мач със 116:109 и намалиха изоставането си в серията до 2-3. Огромна заслуга за това имаше плеймейкърът Кейд Кънингам, който отбеляза 45 точки. Същият брой точки от Паоло Банкеро не бяха достатъчни за Меджик да си осигурят класиране.

Постижението на Кънингам е рекордно за клуба в плейофите.

Детройт нито веднъж не изостана в резултата и водеше с 15 точки в началото на последната четвърт. Меджик направиха още един щурм, доближавайки се на три точки след шестата тройка на Паоло Банкеро 1:09 преди края. Банкеро също записа личен рекорд в плейофите, но пропусна 7 от 12 наказателни удара.

Пистънс се надяват да обърнат серията, точно както направиха срещу Меджик преди повече от две десетилетия. Това се случи през 2003 г., когато като първи поставен Детройт игра срещу осмия Орландо. Тогава "буталата" направиха обрат след изоставане с 1-3, първият от седемте пъти, когато отбори от НБА са постигали това през този век. Денвър Нъгетс бяха последният отбор, който успя да го направи през 2020 г., когато станаха първият франчайз в лигата, който го направи два пъти в един плейоф.

Крилото на Меджик Франц Вагнер отсъстваше поради контузия на дясното прасец. Той отбеляза 19 точки за малко повече от две четвърти, преди да напусне играта в края на третата част на мача в понеделник вечер, след като в първите четири срещи от серията средно записваше почти 17 точки и 5,5 борби.

Кънингам стреля 13 от 23 от игра, отбелязвайки рекордните си за плейофи пет тройки, докато от наказателната линия беше безпогрешен (14 от 14). Това се оказа ключова разлика в дуела с Банкеро, който изненадващо пропусна цели седем от изпълнени 12 изстрела от наказателната линия.

2nd time EVER two opponents have dropped 45 in a postseason game... Pistons keep their season alive in an ALL-TIME battle between the 2021 and 2022 No. 1 picks 🤯

Тобайъс Харис отбеляза 23 точки за Пистънс, участникът в Мача на звездите Джейлън Дюрендобави 12 точки и девет борби, докато Дънкан Робинсън също се отчете с 12 точки.

Антъни Блек постигна личен рекорд в плейофите с 19 точки, Дезмънд Бейн отбеляза 18, а Джейлън Сагс добави 10 точки за Меджик.

Детройт водеше със 17 точки във втората четвърт, но Меджик намалиха изоставането до шест точки до полувремето. Орландо се доближи на само две точки в началото на третата четвърт, но петата тройка на Кънингам към края на този период помогна на Пистънс да влязат в последната част с преднина от 89:79.

Единственият друг случай, в който противникови играчи отбелязаха по 45 или повече точки в плейофен мач, се случи през 2020 г.: Джамал Мъри (50) и Донован Мичъл (51) в мач 4 от първия кръг между Нъгетс и Джаз.

Това е едва вторият мач, в който двама първи избора от драфта отбелязват по 40 или повече точки един срещу друг в един и същи мач. Първият път: Алън Айвърсън и Шакил О'Нийл в мач 1 от финалите на НБА през 2001 г.

Шестият мач от серията е в Орландо в нощта на петък срещу събота.