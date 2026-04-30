  • 30 апр 2026 | 10:53
Шрьодер и Моубли доближиха Кливланд на победа от успех в серията с Торонто

Поставеният под номер 4 след редовния сезон тим на Кливланд Кавалиърс победи със 125:120 Торонто Раптърс и поведе с 3-2 успеха в серията им от първия кръг на плейофите в НБА

Резервният гард на "кавалерите" Денис Шрьодер бе с ключова роля за успеха, след като вкара 11 от своите 19 точки в последната четвърт и помогна на тима си да направи обрат. Кливланд губеше с три точки на старта на последния период.

За победителите най-резултатни с по 23 точки бяха Джеймс Хардън и Еван Моубли, а Донован Мичъл добави още 19 точки.

За състава на Торонто Ар Джей Барет направи впечатляващ "дабъл-дабъл" от 25 точки и 12 борби, Джа'Коби Уолтър прибави 20 точки, а с 18 от пейката се включи Джамал Шед.

Проблем за Раптърс обаче може да се окаже контузията на звездата на тима Брендън Инграм, който напусна терена още във втората четвърт с болки в дясната пета.

Баскетболистите на Торонто водеха със 74:67 на полувремето и отбелязаха първите пет точки от третата четвърт. Кавалиърс бавно се съвзеха и в началото на последната четвърт поеха контрола, след като отбеляза първите осем точки в тази част. Джейлън Тайсън вкара тройка, за да изравни резултата на 103-103, а тройка на Мо,бли даде на Кавалиърс преднина от 106:103. Торонто пропусна първите си 11 стрелби и вкара 7 от 28 от игра в четвъртата четвърт, докато Кливланд вкара 7 от първите си 11 стрелби и вкара 9 от 19.

Шестият мач е в петък в Торонто.

