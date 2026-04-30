Рокетс отказват да се предадат, избегнаха елиминация от Лейкърс във втори пореден мач

Хюстън Рокетс избегна за втори пореден път елиминация от Лос Анджелис Лейкърс, печелейки в залата на своя съперник с 99:93 в петия мач между двата отбора от първия кръг на плейофите в Западната конференция на НБА.. По този начин "ракетите" скъсиха изоставането си до 2-3 и се нуждаят от само още две победи, за да станат първият отбор в историята на НБА, обръщал плейофна серия след изоставане от 0-3.
Домакините от Лейкърс започнаха мача на високи обороти и малко преди края на първата четвърт имаха преднина от 11 точки.
Хюстън обаче обърна хода на играта във втората четвърт, която завърши 30:19 в полза на "ракетите", които се оттеглиха и на почивката с аванс от четири точки при 51:47.
През второто полувреме преднината на тексасци достигна до 13 точки.
В последните минути домакините направиха серия от 11:1 точки, с която стопиха изоставането си само 3 точки при оставащи три минути, но два последователни коша на Рийд Шепърд върнаха увереността на гостите и до края те не изпуснаха инициативата.
За Хюстън всички от стартовата петица вкараха по поне 12 точки, като Джабари Смит завърши с 22, а още 18 прибави Тари Ийсън.
За Лейкърс 41-годишният ЛеБрон Джеймс бе най-резултатен с 25 точки, а Остин Рийвс беляза завръщането си в игра с още 22 точки, но вкара само 4 от 16-те си стрелби от игра.