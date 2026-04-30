  Рокетс отказват да се предадат, избегнаха елиминация от Лейкърс във втори пореден мач

  30 апр 2026 | 11:11
Хюстън Рокетс избегна за втори пореден път елиминация от Лос Анджелис Лейкърс, печелейки в залата на своя съперник с 99:93 в петия мач между двата отбора от първия кръг на плейофите в Западната конференция на НБА.. По този начин "ракетите" скъсиха изоставането си до 2-3 и се нуждаят от само още две победи, за да станат първият отбор в историята на НБА, обръщал плейофна серия след изоставане от 0-3.

Домакините от Лейкърс започнаха мача на високи обороти и малко преди края на първата четвърт имаха преднина от 11 точки.

Хюстън обаче обърна хода на играта във втората четвърт, която завърши 30:19 в полза на "ракетите", които се оттеглиха и на почивката с аванс от четири точки при 51:47.

През второто полувреме преднината на тексасци достигна до 13 точки.

В  последните минути домакините направиха серия от 11:1 точки, с която стопиха изоставането си само 3 точки при оставащи три минути, но два последователни коша на Рийд Шепърд върнаха увереността на гостите и до края те не изпуснаха инициативата.

За Хюстън всички от стартовата петица вкараха по поне 12 точки, като Джабари Смит завърши с 22, а още 18 прибави Тари Ийсън.

За Лейкърс 41-годишният ЛеБрон Джеймс бе най-резултатен с 25 точки, а Остин Рийвс беляза завръщането си в игра с още 22 точки, но вкара само 4 от 16-те си стрелби от игра.

Още от Баскетбол

Орландо и Лейкърс не успяха да затворят сериите, Кливланд е на една победа от големия успех

Орландо и Лейкърс не успяха да затворят сериите, Кливланд е на една победа от големия успех

  • 30 апр 2026 | 08:01
  • 4395
  • 0
Везенков и компания излизат за втора победа срещу Монако

Везенков и компания излизат за втора победа срещу Монако

  • 30 апр 2026 | 07:50
  • 2008
  • 0
Плейофите в Евролигата продължават с нови три мача

Плейофите в Евролигата продължават с нови три мача

  • 30 апр 2026 | 06:48
  • 1101
  • 0
Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

  • 30 апр 2026 | 06:16
  • 5500
  • 2
Реал Мадрид водеше с много, но в края едва удържа победата срещу Апоел

Реал Мадрид водеше с много, но в края едва удържа победата срещу Апоел

  • 29 апр 2026 | 23:48
  • 5789
  • 0
Кхалил Милър е MVP на редовния сезон на Sesame НБЛ, Георги Герганов стана реализатор №1

Кхалил Милър е MVP на редовния сезон на Sesame НБЛ, Георги Герганов стана реализатор №1

  • 29 апр 2026 | 22:59
  • 1647
  • 0
Виж всички

Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

  • 30 апр 2026 | 09:23
  • 4313
  • 4
Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

  • 30 апр 2026 | 07:25
  • 5261
  • 13
Започват полуфиналите в Лига Европа

Започват полуфиналите в Лига Европа

  • 30 апр 2026 | 08:35
  • 2819
  • 0
Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

  • 30 апр 2026 | 06:16
  • 5500
  • 2
„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

  • 30 апр 2026 | 10:00
  • 816
  • 0
ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

  • 29 апр 2026 | 20:56
  • 155243
  • 791