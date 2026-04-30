  ДеАндре Джордан спечели наградата "Съотборник на годината" в НБА

  • 30 апр 2026 | 11:22
Центърът на Ню Орлиънс Пеликанс ДеАндре Джордан спечели приза „Съотборник на годината“ в Националната баскетболна асоциация (НБА), съобщава агенция Ройтерс.

37-годишният Джордан заслужи наградата с 1445 точки, изпреварвайки втория Джру Холидей (Портланд Трейл Блейзърс), който е трикратен носител на отличието. Джеф Грийн (Хюстън Рокетс) с 1420 точки и Гарет Темпъл (Торонто Раптърс) с 1223 останаха трети и четвърти, далеч пред останалите номинирани.

Наградата, която съществува от сезон 2012/13, се връчва въз основа на безкористна игра, лидерство на и извън игрището като наставник и модел за подражание за останалите играчи в НБА, както и за отдаденост към отбора.

Джордан е бил избиран три пъти в идеалния отбор на НБА, както и два пъти сред най-добрите защитници, и е участник в Мача на звездите през 2016/17. През 2023-та той стана шампион с отбора на Денвър Нъгетс, където игра до миналата година, когато премина в Ню Орлиънс Пеликанс.

С „пеликаните“ той записа 12 участия (седем като титуляр) през настоящия сезон и имаше средно по 4,4 точки и 6,3 борби на двубой.

За 18-те си сезона в НБА ДеАндре Джордан има 1123 мача с осем различни отбора, като в този период записа средни показатели от 8,5 точки, 9,7 борби и 1,4 чадъра.

