Специални фланелки на Везенков чакат феновете на детски турнир в София

Баскетболните фенове у нас ще имат възможността да се сдобият със специални фланелки на българската суперзвезда в Евролигата Александър Везенков. Те ще могат да го направят по време на детски турнир, който ще се проведе този уикенд в тренировъчната зала на “Арена София”, научи Sportal.bg.

Става дума за квалификационен турнир за момчета до 12 години. В него участват пет отбора: Левски 2014, Балкан, Академик Бултекс 99, Пирин 1970 и домакинът София Ийгълс. Мачовете ще се играят в събота и неделя.

Организаторите на турнира са предвидили щанд с екипи на Везенков, включително специални такива с лика на Саша и надписа “MVP”. Припомняме, че 30-годишният българин бе избран за втори път в неговата кариера за най-полезен играч в редовния сезон на Евролигата. Родният ас стана топреализатор на турнира и помогна на Олимпиакос да завърши на първо място редовния сезон в турнира. "Червено-белите" от Пирея водят с 1-0 победи в плейофната серия с Монако преди втората среща между двата тима тази вечер.