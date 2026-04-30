Специални фланелки на Везенков чакат феновете на детски турнир в София

Баскетболните фенове у нас ще имат възможността да се сдобият със специални фланелки на българската суперзвезда в Евролигата Александър Везенков. Те ще могат да го направят по време на детски турнир, който ще се проведе този уикенд в тренировъчната зала на “Арена София”, научи Sportal.bg.

Става дума за квалификационен турнир за момчета до 12 години. В него участват пет отбора: Левски 2014, Балкан, Академик Бултекс 99, Пирин 1970 и домакинът София Ийгълс. Мачовете ще се играят в събота и неделя.

Организаторите на турнира са предвидили щанд с екипи на Везенков, включително специални такива с лика на Саша и надписа “MVP”. Припомняме, че 30-годишният българин бе избран за втори път в неговата кариера за най-полезен играч в редовния сезон на Евролигата. Родният ас стана топреализатор на турнира и помогна на Олимпиакос да завърши на първо място редовния сезон в турнира. "Червено-белите" от Пирея водят с 1-0 победи в плейофната серия с Монако преди втората среща между двата тима тази вечер.

ЛеБрон след загубата от Хюстън в петия мач: Ще ни бъде още по-трудно

ДеАндре Джордан спечели наградата "Съотборник на годината" в НБА

Рокетс отказват да се предадат, избегнаха елиминация от Лейкърс във втори пореден мач

Шрьодер и Моубли доближиха Кливланд на победа от успех в серията с Торонто

Исторически мач в НБА: 45+45! Това не е виждано от дуела на Айвърсън и Шакил

Орландо и Лейкърс не успяха да затворят сериите, Кливланд е на една победа от големия успех

Левски с интерес към хърватски защитник

Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

Започват полуфиналите в Лига Европа

Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

„Лигата на талантите" с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

