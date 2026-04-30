Мирослав Банчевски: Победихме Загорец заслужено, отиваме в Асеновград за точките

Вчера, Левски (Карлово) надигра у дома Загорец (Нова Загора) с 5:2. В събота, левскарите ще играят в Асеновград с Асеновец. Срещата е от 33-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Мирослав Банчевски, технически директор на карловския клуб коментира пред клубния сайт.

„Заваля дъжд над Карлово, заваляха и голове на стадион „Васил Левски“. Стана интересен, двуостър мач, изпуснахме още положения, ударихме и греда. Победихме заслужено Загорец. След като получихме първия гол, играчите скочиха като ужилени и бързо изравнихме. После и обърнахме. През второто полувреме вече играхме безупречно. Но не мога да си обясня защо започваме слабо в срещите и допускаме да ни поведат. Хубавото е, че спечелихме, а в събота отиваме за нов успех на стадион „Шипка“.