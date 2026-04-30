Мирослав Банчевски: Победихме Загорец заслужено, отиваме в Асеновград за точките

  • 30 апр 2026 | 11:35
Вчера, Левски (Карлово) надигра у дома Загорец (Нова Загора) с 5:2. В събота, левскарите ще играят в Асеновград с Асеновец. Срещата е от 33-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Левски (Карлово) срази Загорец

Мирослав Банчевски, технически директор на карловския клуб коментира пред клубния сайт. 

„Заваля дъжд над Карлово, заваляха и голове на стадион „Васил Левски“. Стана интересен, двуостър мач, изпуснахме още положения, ударихме и греда. Победихме заслужено Загорец. След като получихме първия гол, играчите скочиха като ужилени и бързо изравнихме. После и обърнахме. През второто полувреме вече играхме безупречно. Но не мога да си обясня защо започваме слабо в срещите и допускаме да ни поведат. Хубавото е, че спечелихме, а в събота отиваме за нов успех на стадион „Шипка“.

Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

  • 30 апр 2026 | 07:25
  • 5281
  • 13
Филипов е емоционална публикация: Поех отговорност, днес Ботев е различен!

Филипов е емоционална публикация: Поех отговорност, днес Ботев е различен!

  • 30 апр 2026 | 02:32
  • 2915
  • 2
Огромен купон в съблекалнята на ЦСКА след класирането на финала

Огромен купон в съблекалнята на ЦСКА след класирането на финала

  • 30 апр 2026 | 02:04
  • 2818
  • 5
Стоичков открехна завесата преди конгреса на ФИФА

Стоичков открехна завесата преди конгреса на ФИФА

  • 30 апр 2026 | 01:50
  • 2640
  • 10
Карлос Насар: Момчетата си заслужават успеха

Карлос Насар: Момчетата си заслужават успеха

  • 29 апр 2026 | 22:22
  • 2168
  • 4
Теодор Иванов: Показахме голям характер

Теодор Иванов: Показахме голям характер

  • 29 апр 2026 | 22:03
  • 1864
  • 6
Виж всички

Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

  • 30 апр 2026 | 09:23
  • 4355
  • 4
Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

Протоколен ли ще бъде реваншът на "Лаута"?

  • 30 апр 2026 | 07:25
  • 5281
  • 13
Започват полуфиналите в Лига Европа

Започват полуфиналите в Лига Европа

  • 30 апр 2026 | 08:35
  • 2827
  • 0
Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

Шампионите търсят успешен старт в плейофите, интересен сблъсък в Пловдив

  • 30 апр 2026 | 06:16
  • 5507
  • 2
„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

  • 30 апр 2026 | 10:00
  • 829
  • 0
ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

ЦСКА е на финал за Купата! Участието на Лудогорец в Европа под сериозен въпрос

  • 29 апр 2026 | 20:56
  • 155261
  • 791