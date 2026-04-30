Гравина: Италия не заслужава място на Световното, но не смятам, че съм се провалил

Президентът в оставка на Италианската футболна федерация (ФИГК) Габриеле Гравина определи като „срамни“ призивите Италия да замени Иран на Световното първенство през 2026 г. Според него „единствените, които заслужават да отидат“, са феновете на „адзурите“, но настоя, че не смята, че се е провалил в ролята си на ръководител на федерацията. Гравина подаде оставката си като шеф на местния футбол малко след като Италия не успя да преодолее Босна и Херцеговина във финалния плейоф за Световното първенство в края на март. Тази загуба лиши „скуадра адзура“ от участие на финалния турнир за трети пореден път.

Гравина обясни за оставката си като президент и посочи проблемите на италианския футбол

Изборите за наследник на Гравина ще се проведат на 22 юни, като Джовани Малаго и Джанкарло Абете са водещите кандидати за поста. В интервю за предаването „Otto e mezzo“ по La7 Гравина коментира оттеглянето си от ФИГК, своя мандат и спекулациите, че Италия все пак може да участва на Мондиал 2026. Той категорично заяви, че не е бил „притискан“ по никакъв начин да се оттегли от поста си след провала в квалификациите.

„Не бях принуден да подам оставка, абсолютно не. Това беше мое лично решение. Поех ангажимент пред италианските фенове, че ще се класираме за Световното първенство и за съжаление не успях да го изпълня“, заяви Гравина, цитиран от La Gazzetta dello Sport.

Той продължи: „Беше правилно да подам оставка – жест на любов и отговорност. Аз не съм човек, който се поддава на натиск. Разсъждавам с главата си и със спокойствие. Това беше акт на отговорност към федерацията. Навсякъде се наблюдаваше институционална истерия и беше добре да не оставяме ФИГК прекалено изложена на показ.“

Официално: Гатузо също подаде оставка от националния отбор

Въпреки че по време на неговото председателство мъжкият национален отбор на Италия не успя да се класира за Световно първенство на два пъти, Гравина не смята, че целият му мандат трябва да се определя като провал. Той подчерта, че ФИГК управлява повече от един национален отбор и заяви, че някои от оплакванията на привържениците са свързани с проблеми, върху които федерацията няма контрол.

„Не мисля, че съм се провалил“, настоя Гравина. „Ако говорим за отделни инциденти, тогава, разбира се, съм се провалил. Но ако искаме да говорим за дейността във всичките ѝ форми и за всички проекти, които осъществихме, нашата федерация е сред най-ценените в Европа и в света. Италианците приписват на ФИГК отговорности, които тя няма. Има объркване на ролите. Три пъти не сме ходили на Световно първенство и моделът е все същият – търси се изкупителна жертва. Всички са убедени, че националните състезатели зависят от ФИГК, но има лиги, състезания и определени правила и закони, които трябва да се спазват. Оценяваме работата на федерацията само на базата на един-единствен национален отбор, а те са много – мъжки и женски.“

Конте ще трябва да намали значително заплатата си, за да поеме отново Италия

Гравина също така защити решението си да назначи Дженаро Гатузо за селекционер на националния отбор след напускането на Лучано Спалети миналото лято.

„За мен той беше абсолютно правилният човек за тази работа. Той беше най-добрият и в онзи момент се нуждаехме от някой, който да помогне на момчетата да преоткрият ценностите, които носи тази фланелка. Но за съжаление, спортната страна на нещата липсваше.“

Относно скорошните предположения, че Италия може да замени Иран на Световното първенство през 2026 г., Гравина каза: „Струва ми се, че това е една фантастична и срамна идея. Ние преговаряме със страстта на италианските фенове, които са единствените, които заслужават да отидат на Световното първенство.“