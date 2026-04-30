Стефан Ангелов: Да видим къде сме

Вторият отбор на Етър (Велико Търново) приема в събота Академик (Свищов). Срещата е от 19-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Ще играем с лидера – един от най-добрите отбори в групата. Добре подготвени са, залагат на футболните си умения. За нас това е много хубаво. Искаме да се надиграваме с такива съперници. Отличен шанс да покажем, че имаме игрово израстване. Също, да демонстрираме и характер. Ако го направим, ще заслужим и точки от мача“, коментира пред Sportal.bg Стефан Ангелов, треньор на „виолетовите“.