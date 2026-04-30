Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
Лиа Каратанчева с нова победа на двойки в САЩ

  • 30 апр 2026 | 09:20
  • 237
  • 0
Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнирa по тенис на клей в Бонита Спрингс (САЩ) с награден фонд 100 хиляди долара.

Българката и Анна Роджърс (САЩ), поставени под номер 2 в схемата, победиха след обрат Ана София Санчес (Мексико) и Ясмин Ортенци (Аржентина) с 4:6, 6:0, 13-11 за 74 минути на корта.

В шампионския тайбрек Каратанчева и Роджърс поведоха с 4:1, след което съперничките им изравниха и дори стигнаха до мачбол при 9:8. Българката и американката го спасиха и със серия от три поредни точки затвориха двубоя.

Следващите им опонентки ще бъдат Габриела Ли (Румъния) и Барбора Палицова (Чехия).

На сингъл Каратанчева отпадна на старта след поражение от квалификантката Мел Елизабет Гонсалес (Еквадор) с 4:6, 2:6.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

