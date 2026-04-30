Донски и Генов се класираха на четвъртфиналите на двойки в Острава

  • 30 апр 2026 | 09:18
  • 198
  • 0
Донски и Генов се класираха на четвъртфиналите на двойки в Острава

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски и Антъни Генов се класираха на четвъртфиналите на двойки на турнира от сериите „Чалънджър 75" в Острава (Чехия) с награден фонд 97 640 евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), които са поставени под номер 1, победиха представителите на домакините Ян Храждил и Ян Йермар с 6:2, 7:5. Срещата продължи 67 минути.

Донски и Бантия спечелиха четири поредни гейма от 2:2 до 6:2 в първия сет. Те изпуснаха пробив аванс, но след 4:5 спечелиха три поредни гейма, за да триумфират с победата.

За място на полуфиналите Донски и Бантия ще играят срещу представители на Нидерландия и Марк Уайтхаус (Великобритания).

Антъни Генов и Фин Бас (Великобритания) победиха Джей Кларк (Великобритания) и Даниел Михалски (Полша) със 7:6(5), 6:3 за час и 32 минути на корта.

Двата дуета си размениха по два пробива в първия сет, който Генов и Бас спечелиха след тайбрек. Във втората част те поведоха с 4:1 и без проблеми затвориха срещата с третия си мачбол.

Следващите им съперници ще бъдат номер 4 в схемата Шимон Валков (Полша) и Серхио Мартос Горнес (Испания).

