Търновски клуб набира средства за участие на Световното по естетическа гимнастика

Клуб Етър Елит (Велико Търново) набира средства за участие на Световното първенство по естетическа групова гимнастика в Япония през месец ноември. Необходимата сума е 30 000 евро.

"През ноември 2026 година гимнастичките от клуб Етър Елит. ще представят България на Световното първенство по естетическа групова гимнастика в Осака, Япония. Зад тази мечта стоят години труд, дисциплина и лишения. Днес обаче те имат нужда от нашата подкрепа, за да стигнат до това голямо състезание. Събираме средства за самолетни билети за 16 деца и техните треньори. Необходимата сума е 30 000 евро. Всички средства имат значение. Всяко споделяне е подкрепа", написаха от клуба в социалните мрежи.

Банкова сметка: Инвестбанк АД

IBAN: BG69IORT80481092042000 BIC: IORTBGSF

Титуляр: СК „Етър Елит“

Основание: Дарение

тел. за контакт: 0888065222 - Савина Ганчева

снимка: Анна Недкова, БФХГ