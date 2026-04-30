Търновски клуб набира средства за участие на Световното по естетическа гимнастика

Търновски клуб набира средства за участие на Световното по естетическа гимнастика

Клуб Етър Елит (Велико Търново) набира средства за участие на Световното първенство по естетическа групова гимнастика в Япония през месец ноември. Необходимата сума е 30 000 евро.

"През ноември 2026 година гимнастичките от клуб Етър Елит. ще представят България на Световното първенство по естетическа групова гимнастика в Осака, Япония. Зад тази мечта стоят години труд, дисциплина и лишения. Днес обаче те имат нужда от нашата подкрепа, за да стигнат до това голямо състезание. Събираме средства за самолетни билети за 16 деца и техните треньори. Необходимата сума е 30 000 евро. Всички средства имат значение. Всяко споделяне е подкрепа", написаха от клуба в социалните мрежи.

Банкова сметка: Инвестбанк АД
 IBAN: BG69IORT80481092042000 BIC: IORTBGSF 
Титуляр: СК „Етър Елит“ 
Основание: Дарение
тел. за контакт: 0888065222 - Савина Ганчева

снимка: Анна Недкова, БФХГ

