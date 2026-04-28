Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Варна посреща близо 400 грации от 43 държави за Евро 2026

  • 28 апр 2026 | 13:27
  • 244
  • 0
Варна посреща близо 400 грации от 43 държави за Евро 2026

Общо 372 гимнастички 43 държави ще участват в Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна в периода 27-31 май. От тях 260 са състезателки при жените (включително 26 ансамбъла), а 112 са девойки, което очертава силна конкуренция във всички възрастови групи и дисциплини.

Сред основните фаворитки за медалите са българките Стилияна Николова и Ева Брезалиева, които ще излязат пред родна публика с амбиции за златото. Сериозна конкуренция се очаква от действащата европейска шампионка в многобоя Таисия Онофричук (Украйна), световната и олимпийска шампионка Даря Варфоломеев (Германия) и бронзовата медалистка от Игрите в Париж 2024 София Рафаели (Италия).

В битката за отличията се включват още Тара Драгаш (Италия), румънките Амалия Лика и Андреа Вердеш, Фани Пигницки (Унгария), Мейтъл  Сумкин (Израел), Лиляна Левинска (Полша), Хатидже Гьокче Емир (Турция), както и редица нови имена, които допълнително повишават нивото на конкуренцията.

В ансамбловата надпревара с огромен интерес се очаква представянето на София Иванова, Рая Божилова, Магдалина Миневска, Маргарита Василева, Магдалена Вълкова и Емилия Обретенова. Момичетата на Весела Димитрова и на Ясена Стойнева излизат с амбиции за призово класиране и борба за медалите.

Конкуренцията ще бъде на изключително високо ниво. В Двореца на културата и спорта ще играят съставите на Италия, Израел, Беларус, Русия, Украйна Германия, Испания и други.

При девойките България ще разчита на Сияна Алекова, Деа Емилова и Александра Петрова, които ще представят новото поколение на българската художествена гимнастика.

Българското участие ще бъде подсилено и от съдийско присъствие чрез Филипа Филипова и Рада Вражева.

Следвай ни:

